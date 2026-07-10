文杰访问│田泰安策「骏马」称帝

田泰安连胜七个赛马日后，至上周六才断榄，惟刚周三晚策韦厩「撼天铁翼」又赢马，延续旺势。周日十一场沙田煞科战，他成为唯一夫卜的骑师，又有机会增添头马进帐。田泰安昨晨收操后表示，希望于余下两次赛事继续交出佳绩，其中「嘉应骏马」和「海洋帝君」应是他主要赢马希望。

田泰安 (左) 昨晨收操后表示，希望于余下两次赛事继续交出佳绩，其中「嘉应骏马」和「海洋帝君」应是他主要赢马希望。

希厩「嘉应骏马」于今年二月曾骨盆受伤要休息，到上月底复出跑千二米，即以佳速取胜。周日再跑同程，田泰安认为有望连捷︰「『嘉应骏马』上场赛前准备充足，试闸走势好，所以赢马绝非意外，亦反映出希斯的练马功力，以及证明马匹具良好质素，现阶段仍在进步中。牠目前状态正勇，今次再跑赢马路程，较上场只多负五磅，理应有条件再赢。」

「海洋帝君」今次再跑上名路程续负轻磅，倘若沿用近期的留后方法，可预期在末段发力上前挑战，争取在煞科前赢回一场头马。

石厩「海洋帝君」上仗才首度上名，周日再跑田草千四米，田泰安说：「『海洋帝君』目前评分有利，并找到合适路程和发挥方式，于是便有突破。今次再跑上名路程续负轻磅，倘若沿用近期的留后方法，可预期在末段发力上前挑战，争取在煞科前赢回一场头马。」

特约记者：文杰