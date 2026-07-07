周俊乐今季表现耀眼 有望首夺「告东尼奖」

周俊乐今季表现有所突破，是他成为正式骑师后赛绩最佳的一季。这位二十六岁好手目前在「告东尼奖」的争夺战中领先，稍后也会代表香港队在雅士谷的国际舞台上亮相，而他认为自信心的提升是当中关键。



周俊乐是全球马坛最耀眼的新星之一。他凭著灵活头脑及过人胆识，季内已取得四十七场头马，暂列2025/2026年度马季骑师榜第五位；也是今季暂时赢得最多头马的本地培育骑师，目前领先紧随其后的四届得主何泽尧十一场头马，看来大有机会夺得「告东尼奖」。

周俊乐 (左) 季内已取得四十七场头马，暂列2025/2026年度马季骑师榜第五位；也是今季暂时赢得最多头马的本地培育骑师，看来大有机会夺得「告东尼奖」。



「我很高兴能于现阶段保持领先。我为今季付出了许多努力，也取得相应成果。我更频繁地策马出操，在从化参与更多试闸，也向各练马师争取更多坐骑。我变得更有自信，也更积极，向大家展现自己对胜利的渴求。」



「最值得欣慰的是我被罚停赛的次数有所减少。这实在是一大进步，因为以往我常常因为被罚停赛而错失策骑及赢马机会而影响势头。我今季累积了更多经验，而季内首仗就赢得（三级赛）韩国短途锦标（1200米，沙地），也令我开季时信心满满。」

周俊乐上年九月初主策「自强不息」扬威韩国短途锦标。



周俊乐毕业自香港赛马会见习骑师学校，于2020/2021年度马季以见习骑师身分取得五十八场头马，是他迄今成绩最佳的一季。他于2021年成为正式骑师后所获的减磅大减，本地骑师取得二百五十场头马后将不再获磅，而周俊乐迄今在港取得二百二十场胜仗，目前仍可获减磅两磅。



周俊乐因被罚停赛而将缺席于7月15日（星期三）上演的今季煞科战，但他稍后将与何泽尧及霍宏声合组「香港队」，于8月8日在英国出战识价杯。



周俊乐说：「我非常兴奋，毕竟能够代表香港队出赛是莫大的荣誉。我们将在世界上其中一条最著名的赛道上，与一些全球最顶尖的骑师同场较劲。」



周三（7月8日）跑马地夜赛将上演今季八十八个赛日中的第八十六次赛事，届时周俊乐将会策骑八驹上阵，包括伙拍由沈集成训练的「浪漫战神」（134磅）角逐第二班帽子戏法让赛（1800米）。「浪漫战神」因「凌登」于今早（7月7日）退出竞赛而补上。



除「浪漫战神」外，周俊乐也会伙拍同属沈集成麾下的「至合拍」（124磅）角逐第四班入球让赛（1200米），由第一档起步。周俊乐表示：「我认为这个档位对马儿的帮助很大，因为牠要在没有犯错下畅通无阻地上前，才能有理想发挥。牠有时会在直路上稍为斜跑，所以我认为内档真的会对牠有帮助。」

方嘉柏将在明晚跑马地夜赛的九场赛事中派出八驹上阵，包括派遣新胜马「观众之力」（128磅）(图) 力求再添头马，以扩大他在练马师榜上的领先优势。



另一方面，方嘉柏将在明晚跑马地夜赛的九场赛事中派出八驹上阵，包括派遣新胜马「观众之力」（128磅）角逐第三班十二码决胜让赛（1200米），力求再添头马，以扩大他在练马师榜上的领先优势。



方嘉柏说：「马儿上仗的表现相当出色。牠明天将自第五档起步，大有理由再次交出佳作。我自上仗后一直让马儿保持新鲜感，而牠看起来状态良好。马儿总是能让自己占据有利位置，因此牠在跑马地上阵时往往有争胜机会。」



莫雷拉自4月担任方嘉柏马房的聘约骑师以来，已为该厩取得二十二场头马，明天他将替马房的各匹参赛马主辔。方嘉柏今季已在跑马地取得四十三场头马，创下自该马场于1995年完成大型翻新工程以来的练马师单季胜出场数纪录，而这位五十八岁的练马师至今已十一次成为「谷草王」。



方嘉柏说：「跑马地是一条具标志性的赛道，我早于父亲（方禄麟）从练的年代已很喜欢它。我很高兴自己训练的赛驹能在那里胜出很多场头马，希望这能延续下去。在尚余二十九场赛事的情况下领先五场头马，形势无疑非常有利，尤其是我已计划在最后三个赛日全力冲刺。」



本周三（7月8日）晚上跑马地合共编排九场赛事，头场第五班开球让赛（1000米）将于晚上六时三十分开跑。