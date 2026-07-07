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田泰安「天火同德」「路路劲」

马圈快讯
更新时间：17:45 2026-07-07 HKT
发布时间：17:45 2026-07-07 HKT

骑师田泰安早前连续七个赛马日交出头马，直至上周六才不幸「断缆」，十一匹坐骑只取得两亚一季，未能取得胜利，但他坦言未有感到失望，现时马季尚有三次赛事便完结，他希望一鼓作气，继续拼尽胯下每一匹坐骑，务求在煞科前取得佳绩，今战六匹坐骑，则以「天火同德」和「路路劲」两驹的机会最感乐观。

天火同德再跑同程

「天火同德」上场初次由田泰安策骑，在谷草一千米跑第五。
「天火同德」上场初次由田泰安策骑，在谷草一千米跑第五。

韦厩「天火同德」上场初次由田泰安策骑，在谷草一千米跑第五，如今再跑同程，骑者分析说:「虽然『天火同德』服役至今未尝赢马，但以牠刚战排十一档跑一千米，走外叠蚀位之下仍跑第五，落后头马两个多马位，表现其实不差，反映此驹现时评分下调至较合理水平，开始具竞争力，同时本身速度亦胜任谷草短途赛，今次此驹再跑同程，排在三档较前有利得多，届时可期发挥出本身速度，并将走外叠蚀位情况减至最低，在此应具争胜机会。」

路路劲状态甚佳

「路路劲」最近由田泰安过档接手，先后试泥地闸及快跳。
「路路劲」最近由田泰安过档接手，先后试泥地闸及快跳。

「路路劲」最近由田泰安过档接手，先后试泥地闸及快跳，明晚此驹列阵第五场四班千二米，骑者分析说:「『路路劲』试泥闸以良好走势跑第二，之后快跳表现亦佳，目前状态甚佳，既然此驹之前多次竞逐一千米直路赛均未能胜出，今次转战谷草千二米，尝试替其演出带来突破亦十分合理，而且在四班赛上阵，形势亦较早前跑三班赛有利，即使今场对手实力甚强，但『路路劲』仍有机会跑出水准，拼入前列最接近位置归来。」

最后，田泰安指「豪迈先登」日前由他过档操练走势不俗，质新马目前已具作战状态，以此驹最近两次在谷草千二米后上走得接近的表现，理应合跑此程，今次再跑同程，负轻磅和排在四档，倘若临场演出进步，便有机会走入前列。

文杰

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