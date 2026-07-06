大卫希斯与游达荣期待「八战百胜」赛事 为跑马地注入足球狂热

本周三（7月8日）的跑马地夜赛将迎来足球狂热，当晚将会举行第四班赛事Lenovo呈献：八战百胜（1650米让赛）。八位香港练马师现时均已知悉旗下赛驹将会获编至哪一支已晋身八强或有机会打入八强的队伍。此赛编为周三夜赛的第四场，于晚上八时十分开跑。



随著今个夏季的足球盛事步入八强阶段，在这项只有八驹参加的独特赛事中，每匹马将各象征其中一支晋级队伍。于周一（7月6日）早上举行的特别编配仪式上，参赛马的练马师获悉编配结果。



各驹骑师届时将身穿所编至国家的国旗及颜色为设计灵感的特别彩衣上阵。八个席位中之四已于周一落实，而最后两席则于周三确定。

来自英国的游达荣 (图) 本身是一名狂热足球迷，他表示马房上下现正在享受足球狂热中。他旗下在此赛的参战马「焦点」将由身穿象征挪威的特别彩衣的潘明辉执缰。

来自英国的游达荣本身是一名狂热足球迷，他表示马房上下现正在享受足球狂热中。他旗下在此赛的参战马「焦点」将由身穿象征挪威的特别彩衣的潘明辉执缰。



游达荣说：「马房团队都很留意足球赛事的发展。」



这场别具特色的赛事共有八驹角逐，分别是「哥伦布」（133磅，骑师莫雷拉，葡萄牙或西班牙）、「红海劲」（133磅，骑师何泽尧，阿根廷或埃及）、「巴闭仔」（129磅，骑师周俊乐，摩洛哥）、「追风」（127磅，骑师潘顿，瑞士或哥伦比亚）、「好运年」（126磅，骑师艾兆礼，美国或比利时）、「准希望」（121磅，骑师巴度，法国）、「八心之星」（119磅，骑师希威森，英格兰）及游达荣麾下的「焦点」（119磅）。



游达荣旗下的「焦点」近况勇锐，对上三战共获两捷。



游达荣说：「『焦点』今季为马房带来佳绩，已取得三捷，目前状态正佳，出争此赛实在合情合理。」



他续说：「这项足球盛事每四年才举行一次，能够投入其中真的很好。」

来自澳洲的大卫希斯 (图) 麾下的参赛马「准希望」在服役首季已出赛八次，虽然尚未打开胜门，但上仗跑获不俗的亚军。「准希望」将交由巴度执缰，并身穿象征法国的特别彩衣上阵。



来自澳洲的大卫希斯麾下的参赛马「准希望」在服役首季已出赛八次，虽然尚未打开胜门，但上仗跑获不俗的亚军。「准希望」将交由巴度执缰，并身穿象征法国的特别彩衣上阵。



大卫希斯说：「今仗的构思很有趣，我认为这会引起不少关注。这个想法很好，我很高兴能派出马匹参赛，而且牠更是此赛的争标分子。希望牠能够胜出，那将会是马儿的首胜呢！牠上仗取得亚军，表现很好，而牠也保持著状态。」



周一进行编配后，焦点将会转移至跑马地，场上八匹参赛马的骑师将会身穿象征所编至国家队的彩衣，竞逐今季其中一项最别具特色的赛事。



本周三（7月8日）跑马地合共编排九场赛事，头场第五班开球让赛 (1000米) 将于晚上六时三十分开跑。