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艾兆礼「祥胜力驹」「乡村乐韵」

马圈快讯
更新时间：17:54 2026-07-06 HKT
发布时间：17:54 2026-07-06 HKT

骑师艾兆礼上周六策骑伍厩「添开心」赢得今季第六十一场头马，周三晚跑马地夜赛，其七匹坐骑仍具份量，有机会继续为他带来头马进帐，他今晨在收操后表示，即使今季个人目标已达，但既然赛季尚未完结，当然不会放软手脚，阵上仍全力争取成绩，今战坐骑「祥胜力驹」和「乡村乐韵」两驹最具争胜机会。

祥胜力驹重返胜途

「祥胜力驹」转投廖康铭马房后，至今四战取得一次亚军。
「祥胜力驹」转投廖康铭马房后，至今四战取得一次亚军。

「祥胜力驹」转投廖康铭马房后，至今四战取得一次亚军，周三晚此驹回师其唯一赢马路程谷草千二米，艾兆礼说:「现年五岁的『祥胜力驹』上场跑中距离是嫌长，所以未能跑出水准，但是牠仍所负不远，反映其近态不差，且在目前评分水平亦具竞争力，所以今次牠回师过往演出最佳的谷草短途，应有望发挥得更好，何况牠今场只负一二二磅，加上同场对手实力亦非太强，『祥胜力驹』应有力在此赢回一场头马。」

乡村乐韵状态复勇

「乡村乐韵」刚战在艾兆礼胯下在田草千二米跑第三。
「乡村乐韵」刚战在艾兆礼胯下在田草千二米跑第三。

蔡厩「乡村乐韵」刚战在艾兆礼胯下在田草千二米跑第三，周三晚此驹列阵头场谷草一千米，骑者分析说:「此驹在季尾阶段状态复勇，前仗赢马之后，再出依然跑第三，今次再上征途，状态自然不成疑问，即使此驹跑法较被动，阵上凭后劲争胜，但是本身亦曾在此程赢马及上名，肯定适合发挥，但当然倘若有正常甚至偏快步速支持，将直接提升其机会，争取今季第二场头马。」

文杰

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