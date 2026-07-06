新加坡富豪李西廷投得今届拍卖马标王

上周五香港精选国际马匹拍卖会完满举行。

上周五香港精选国际马匹拍卖会完满举行，全场最瞩目是「超开心」马主胡超伦以1,380万元一口气投得Lot 1(烙号L565)和2(L566)号拍卖马。日前香港马会正式公布，这两驹是马主新加坡富豪李西廷，他当晚不在拍卖会，由胡超伦代为竞投。

上周五香港精选国际马匹拍卖会完满举行，全场最瞩目是「超开心」马主胡超伦以1,380万元一口气投得Lot 1(烙号L565)和2(L566)号拍卖马。

拍卖马成交价。

在2025年福布斯新加坡富豪榜排第五位的李西廷，过往曾经是新加坡首富，他也支持香港赛马运动，养过「英雄豪迈」、「壮志凌云」和「赤胆忠心」等驹，现时名下养有三驹，分别是希厩的「一马当先」，今届拍卖马L565和L566。据马会公布，李西廷把这两匹今届拍卖马生力军，交予下季开仓的甘敏斯训练。

据马会公布，李西廷把这两匹今届拍卖马生力军L565和L566，交予下季开仓的甘敏斯 (图) 训练。

另外，甘敏斯除了获得李西廷两匹拍卖马加盟外，也会接手L573及L575这两匹今届拍卖马，成为甘厩下季的兵源之一。

陈嘉甜