希斯「准希望」「锐目」

因多匹报名马位列后备，大卫希斯于周三谷中夜赛仅四驹列阵，不过希斯表示，即使参战马数目较少，但牠们的往绩都好，如临场能发挥出实力，仍有望为马主和马房增添头马，其中「准希望」和「锐目」两驹都是有备而来，将是今战主要争分筹码。

准希望争取首捷

「准希望」于刚战首次上名。

去年「准希望」季内跑过多场赛事后，表现逐渐进步，上仗更首次上名，在谷草一六五○米跑第二，周三续配巴度跑同程，希斯分析说：「自从『准希望』服役以来，跟厩内所有质新马一样，我都是先让牠有足够时间发展，先安排牠角逐短途赛，待至其成熟进步，吸收更多出赛经验后，才部署增程上阵，如今已取得初步成果。近期牠的操练仍然积极，快跳和试闸做足，今次再跑上名路程，当然有机会再进一步，争取在港首场头马。」

锐目再跑胜程

「锐目」最近转战谷草短途赛，先后取得一冠一季。

「锐目」最近转战谷草千二米赛事，先后取得一冠一季，周三晚再跑同程，希斯分析：「以『锐目』的质素，无论在沙田或谷草竞逐都能胜任，不过牠的天生速度良好，竞逐谷赛可能有更出色的发挥。最近牠角逐谷草千二米，果然交出良好表现，早前更在从化轻易赢得试闸，状态维持甚勇，今次再跑赢马路程，当然具争胜机会。希望排位时，牠能够抽到有利的内档，便有望进一步提升争胜机会。」

另外，希斯还提到，「可靠大师」亦是转战谷草千二米以来，阵上表现趋稳定，早前马匹取得连捷，而上场在力拚下得第二名。「马匹速度甚佳，如果起步抢前领放得以发挥前速，肯定最具威力，所以今次再次上阵，只要情况许可，都希望能够抢出领放，这样便有望再次走入三甲。」希斯说。

文杰