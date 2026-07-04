香港队首度参与识价杯

2026年识价杯将于8月8日（星期六）在英国雅士谷马场举行；这项享负盛名及享誉全球的顶级骑师赛，今年举办至第二十五届，将首次列为全球汇合彩池赛事，进一步提升此赛的国际吸引力，「香港队」更会历史性首次参与。为隆重其事，今日马会在沙田马场举行识价杯「香港队」公布仪式。

香港赛马会赛马事务执行总监夏定安和雅士谷马场赛马及公共事务总监Nick Smith主持有关仪式，并由夏定安颁发识价杯「香港队」卫衣给予队长何泽尧和两名成员霍宏声及周俊乐。

三位「香港队」成员均表示，非常荣幸能够代表香港参与识价杯，届时必定会全力以赴，尽力为香港争取好表现。

识价杯赛事以骑师所属地区或身分组成队伍进行积分角逐，共进行六场赛事，每场最多限十匹参赛马，每队有两至三位骑师上阵。在满额出赛的情况下，每位骑师于整个下午可获得五次策骑机会。

积分按首五名完成赛事马匹，以15、10、7、5、3分颁发。六场赛事结束后，总分最高的队伍即赢得识价杯；而个人累积积分最高的骑师，将额外获得3,000英镑奖金及银鞍奖。另有一位骑师会获颁当日最佳策骑奖。