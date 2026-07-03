「遥远星空」子嗣920万售出成标王

2026年香港国际马匹拍卖会今晚（七月三日星期五）在沙田马场马匹亮相圈举行，出席马主众多，包括「自强不息」马主王宗彦、「威力」系马主曾炳威、「佛亮老挝」马主郑家星、「黄金蝉联」马主陶桦玮、「神驹」系马主余润兴及「魅力」马主邓咏琪等；练马师方面，告东尼、韦达、甘敏斯、丁冠豪、罗富全、伍鹏志、巫伟杰、吕健威、沈集成、游达荣、叶楚航、黎昭升、桂福特、贺贤及希斯等都有出席，场面相当热闹。

2026年香港国际马匹拍卖会今晚（七月三日星期五）在沙田马场马匹亮相圈举行。

今届编号2的拍卖马由「超和平」马主胡超伦（右) 投得，他另以460万元投得编号1的拍卖马

今届拍卖会竞投气氛相当炽热，成交价最高一驹为编号2的拍卖马，为「遥远星空」子嗣，以920万港元售出成为标王，远超去年三月拍卖会最高价马匹的500万元身价。

今届拍卖会竞投气氛相当炽热，成交价最高一驹为编号2的拍卖马，为「遥远星空」子嗣，以920万港元售出成为标王，远超去年三月拍卖会最高价马匹的500万元身价。今届编号2的拍卖马由「超和平」马主胡超伦投得，他另以460万元投得编号1的拍卖马；胡超伦说：「拍卖会前我都征询过很多专业意见，目标亦是放在编号1及编号2的拍卖马身上，很开心可投得心头好，而且我也很想支持马会。至于会否沿用『超』字来改马名及会交由哪位练马师训练，各位可留意马会稍后揭晓。」

至于今晚售价第二高一驹为编号9的拍卖马，同样为「遥远星空」子嗣，由「线路」系马主张广军以660万港元投得。

赛马会国际马匹拍卖马主事务支援执行经理罗子达表示︰「我们对拍卖马匹充满信心，今晚拍卖会成功为马匹进口许可证持有人提供一个机会竞投这些具质素的马匹。」

赛马会国际马匹拍卖马主事务支援执行经理罗子达表示︰「我们对拍卖马匹充满信心，今晚拍卖会成功为马匹进口许可证持有人提供一个机会竞投这些具质素的马匹。」全晚共有16匹拍卖马进行拍卖，结果全部顺利出售，总成交价为7,620万元，每驹平均价约为476万元。

全晚共有16匹拍卖马进行拍卖，结果全部顺利出售，总成交价为7,620万元，每驹平均价约为476万元。

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