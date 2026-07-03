德国打吡势均力敌「爱好」成焦点所在



德国打吡赛马日将于本周日（7月5日）在汉堡马场举行，赛事包括六场竞争激烈的全球汇合彩池赛事，而其中第一百五十七届德国打吡（2400米一级赛）成为了当天焦点所在。



德国打吡是当地马坛最具份量的赛事，今年吸引了十九驹同场争逐，形势看来格外紧凑。阵中评分最高的「爱好」料将成为大热之选，有力助资深练马师胡拿第六度摘下此赛桂冠。



「爱好」迄今在德国出赛时保持不败，包括前仗在慕尼黑胜出巴伐利亚经典赛（2000米二级赛）。此驹上仗于5月底在尚蒂伊角逐法国打吡（2100米一级赛），末段冲刺不俗，最终在头马之后三个半马位冲线。



马房骑师柏祖诚今仗将再次替「爱好」主辔，若可携手取胜的话定会引起热烈回响。



胡拿说：「如果并非一切完美，马儿也不会出赛，但我认为目前实在如是。」



胡拿今仗也会派出「西敏火箭」参赛。此驹上月在科隆竞逐一场被视为德国打吡重要前哨战的2200米二级赛，仅于末段被「英伦名士」超越，是牠迄今的唯一败仗。然而，「爱好」及「西敏火箭」（黎守启）今仗的档位均不算理想，分别须自第十七及第十五档起步，相比之下排第五档的「英伦名士」（胡洁彤）则较为占优。

Liberty Racing四路兴兵

另一边厢， Liberty Racing阵营于之前三年两度扬威德国打吡，称得上是德国近年最成功的赛马团体。他们今次派出的四匹参赛马由三个不同的马房主理，其中「河谷之珠」（范奕伦）及「神业时机」（胡意范）的练马师顾奥义曾于2024年凭「罕贵金属」扬威此赛。



顾奥义说：「『河谷之珠』最后一课操练的表现十分好。倘若今仗步速够快，帮助牠放松来跑，我认为牠可交出好表现。『神业时机』上仗在一项2200米二级赛跑获季军时未算消耗太多气力，可以锐态迎战今仗。牠在软慢地上的胜算最高。」



将由邝傲志主策的「桂树腾芳」是阵中唯一的英国代表，牠的幕后团队希望比赛当天的场地会变得干快。根据练马师白祈达所指，「桂树腾芳」上月在叶森角逐英国打吡（2405米一级赛）时遇上受天雨影响的场地，全凭顽强斗志在头马「耶诞日」之后保住第四名。



汉堡现时的场地状况为「好至软地」，但直至周日开跑前的天气状况仍未明朗。



今个赛马日值得注意的骑师包括韩新、庞可立及伤愈复出的毛振鹏，以及被誉为德国近年来最出色的见习骑师杜健路。



德国打吡（2400米一级赛）编为海外赛事第三组第六场，将于香港时间7月5日（星期日）晚上九时四十三分开跑。