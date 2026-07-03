日蚀大赛岳伯仁遣麾下两匹三岁新星力拒年长佳驷

练马大师岳伯仁近年来已针对一级赛日蚀大赛（1990米）制订有效策略，安排麾下的三岁菁英竞逐，多番取得优异的成绩。今年，他将继续采取相若部署，派遣两匹三岁马「巴贝多河」及「苍鹰山」于周六（7月4日）在沙丘园角逐日蚀大赛，首次挑战一众年长佳驷。



日蚀大赛曾经一度是全球奖金最高的赛事，而它的声誉于多年过后一直未受动摇，这从岳伯仁及他背后的古摩亚阵营对此赛的重视程度便可见一斑。古摩亚阵营以爱尔兰为基地，是目前赛马及育马界的巨头。



岳伯仁迄今已九度扬威日蚀大赛，其中七次由三岁马为他建功。他今次派出的两匹三岁佳驷「巴贝多河」及「苍鹰山」也绝非泛泛之辈，5月在尚蒂伊包办了法国打吡（2100米一级赛）前两名，今仗面对阵上两匹四岁佳驷「精诚所至」及「激风」也甚具胜算。



在法国打吡一役中，「巴贝多河」虽然从外档起步，但鞍上人莫雅利用马儿的锐利前速，成功占得好位。当比赛在直路上展开激斗时，只有厩侣「苍鹰山」及「蒙特利尔」能跟上「巴贝多河」的步伐。同样列阵今届日蚀大赛的「迅先男孩」在该役只得第四名，不过若取位较顺利的话，或许能构成比实际大得多的威胁。



岳伯仁说︰「牠们（『巴贝多河』及『苍鹰山』）在尚蒂伊的表现都十分出色，但『苍鹰山』的档位当然比『巴贝多河』好得多。两驹自尚蒂伊一役后的备战进度都很顺利，令我们乐于让牠们再度同场较劲。」



岳伯仁预期「巴贝多河」及「苍鹰山」均有能力应付沙丘园的上斜直路。他说︰「沙丘园及尚蒂伊的环境颇为相似。虽然沙丘园的赛道会陡斜一点，但对牠们来说应不成问题。」

沙丘园马场适合「精诚所至」

沙丘园马场似乎也十分适合「精诚所至」发挥，该驹迄今两度角逐同场赛事，均以轻松姿态报捷。此驹上仗于5月在却拉出争达德素金杯（2100米一级赛），以末段表现最佳，最终在「旋律套曲」及「名乐队」之后跑入季席，而「名乐队」翌仗更在叶森扬威加冕杯（2405米一级赛）。由于「王翼奇招」及岳伯仁麾下的「法盛草坪」预料均会上前制造步速，今仗步速几乎肯定会快，看来应适合杜以晨续策的「精诚所至」发挥。



「激风」由备受尊崇的布隆思训练，迄今六战俱能跑入前两名，包括上仗于5月角逐同场同程的三级赛格烈准将锦标时，迫得「监察官」要使出浑身解数，最终仅败于该驹蹄下屈居亚军。「监察官」其后在皇家雅士谷赛期以轻描淡写姿态攻下威尔斯亲王锦标（2005米一级赛），更突显了「激风」上仗的发挥相当出色。



日蚀大赛（1990米一级赛）编为海外赛事第二组第一场，将于香港时间7月4日（星期六）晚上十时三十五分开跑。



