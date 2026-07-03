圣格卢大赛「格伦岛」力求走出阴霾重回胜轨

运动界向来不乏昔日王者克服逆境强势回归的例子，而这正是「格伦岛」接下来要面对的考验。这匹冠军级佳驷将于周日（7月5日）在法国圣格卢马场出争PMU全球汇合彩池圣格卢大赛（2400米一级赛），力求走出上仗大败的阴霾，再夺大赛殊荣。



圣格卢大赛经常被视为每年仲夏在雅士谷举行的欧洲马坛盛事英皇锦标（2392米一级赛）的前哨战，对法国赛驹来说更是如此。



一年前，「格伦岛」正是攻下圣格卢大赛后，在英皇锦标力拼而胜。这匹佳驷其后在惯常拍档巴米高胯下续创佳绩，先在雅士谷再胜一场一级赛，继而以佳势扬威日本杯（2400米一级赛），为辉煌一季划上圆满句号，更获评为去年全球最佳赛驹。

「格伦岛」重整旗鼓

「格伦岛」众多支持者今次最关注的一点，相信是牠能否走出上月在加冕杯（2405米一级赛）大败的阴霾，及时重整旗鼓。加冕杯举行当天的早上，叶森马场一直下著大雨，而「格伦岛」于转直路弯前已陷入苦战，令巴米高不得不收慢坐骑，最终「格伦岛」负于头马「名乐队」约四十二个马位。



然而，考虑到「格伦岛」过往曾展现的王者级数，以及牠上仗只是遇到不合发挥的场地而影响表现，预料牠重返有利场地后仍是今仗的擂台趸。



倘若力争卫冕的「格伦岛」遇上任何阻滞，那么「游历万里」相信会是余驹中胜望较高的一驹。这匹雌马在阵上总是全力以赴，至今十五战七胜，包括上仗于5月在巴黎隆尚击败「格伦岛」的厩侣「日丽天」胜出一项二级赛，今次增程角逐相信会对牠争胜大有帮助。

至于在圣格卢受训的「岭峰村」，牠如能交回去年7月在巴黎隆尚攻下一级赛时的表现，则绝对有力跻身争胜之列。



「样样合格」角逐凯旋门大赛时的表现虽然令人失望，但这匹佳驷出自法国殿堂级练马师费伯华旗下，今仗若可发挥出最佳水准，仍不容小觑。同样值得关注的还包括偶有佳作的「古镇骄子」。



PMU全球汇合彩池圣格卢大赛（2400米一级赛）编为海外赛事第四组第三场，将于香港时间7月5日（星期日）晚上十时四十分开跑。

