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莫雷拉「葳莉非凡」「正本唐心」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-07-03 HKT
发布时间：17:30 2026-07-03 HKT

骑师莫雷拉跟练马师方嘉柏的合约，将于本月中马季煞科后届满，对于他的未来动向，又或来季或以后会否在港上阵，他昨晨表示没有具体决定，如今最重要的是尽自己目前方厩主帅责任，同时好好享受今季余下四次赛事，全力争取佳绩，至于明日他停赛期满复出，胯下九匹坐骑，以「葳莉非凡」和「正本唐心」两驹最具争胜机会。

葳莉非凡收复前失

「葳莉非凡」转投方廐，初出即轻易击败其后在二班赛赢马的「会当凌」。
「葳莉非凡」转投方廐，初出即轻易击败其后在二班赛赢马的「会当凌」。

今季「葳莉非凡」转投方廐，初出即轻易击败其后在二班赛赢马的「会当凌」，证明本身质素，刚战牠伤愈复出，亦仅以四分三马位不敌头马得亚军，明日此驹再跑同程，莫雷拉说:「现年四岁的『葳莉非凡』的健康早已回复正常，刚战复出前准备充足，阵上亦发挥出预期水准，以良好的走势得亚军，赛后此驹操练正常，状态继续循序渐进，今次此驹再跑上名路程，即使仍负重磅出赛，但此驹继续发挥出本身实力，有望收复前失，赢出今季第二场头马。」

正本唐心千四更合

「正本唐心」前仗初出在千二米跑第三。
「正本唐心」前仗初出在千二米跑第三。

「正本唐心」前仗初出在千二米跑第三，明日此驹增程跑千四米，骑者分析说:「虽然『正本唐心』前仗初出上名后，上场演出未能承接，但其实所负距离十分接近，演出亦有水准，此驹目前进度正常，阵上演出应越来越好，今仗此驹增程跑千四米，正是其来港前赢马路程，所以理应更合脚法，而且今场负一二一磅对其亦有利，即使同场不乏实力强劲对手，但『正本唐心』有望作出挑战，争取在马季结束前赢马。」

最后，莫雷拉表示「朗日雪峰」刚战把握先机，以主动跑法取得胜利，如今匆匆再出，即使负磅增加，但始终牠新胜来临，状态肯定不成疑问，临场倘若情况许可，「朗日雪峰」将再以主动方式发挥，希望牠再以路合态勇之利，再赢一场头马。

文杰
 

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