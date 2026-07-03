马汉杰林定国设宴答谢方嘉柏马房团队

方嘉柏马房目前名列前茅，其中「顺善宝」和「有情有义」今季均交出头马。「顺善宝」马主马汉杰和「有情有义」马主林定国昨晚在火炭中式酒楼设答谢宴，慰劳方嘉柏马房团队。方嘉柏和家人、方厩主帅莫雷拉亦有携眷出席，马会高层郑奇龙、本地骑师何泽尧和黄智弘也有获邀到场，席间方嘉柏和员工打成一片，大家开心大擦一餐，尽兴而归。

「顺善宝」马主马汉杰 (右二) 和「有情有义」马主林定国 (左三) 昨晚在火炭中式酒楼设答谢宴，慰劳方嘉柏马房团队。

马汉杰和林定国均表示，十分多谢方嘉柏悉心训练爱驹，以及每位马房员工的努力。方嘉柏则说，多谢马房手足齐心协力、家人及马主支持，特别鸣谢其主帅莫雷拉阵上一流的发挥，为马房赢了不少头马。

林定国名下的「有情有义」将在本周六角逐第五场四班千四米，由莫雷拉操刀，此马今季在谷草获两冠佳绩，今场在沙田力争佳绩。

林定国名下的「有情有义」将在本周六角逐第五场四班千四米，由莫雷拉操刀，此马今季在谷草获两冠佳绩，今场在沙田力争佳绩。

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陈嘉甜