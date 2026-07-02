德班七月让赛「主要之星」退出令战况更紧凑

德班七月让赛（2200米一级赛）将于周六（7月4日）在南非基维尔马场上演。桂辉定麾下的三岁新秀「主要之星」原被视为今次的夺标热门，但赛前意外地退出，似乎增加了手握重兵的练马师史奈斯再度扬威这项知名大赛的机会。



「主要之星」近两仗在基维尔接连攻下南非坚尼（1600米二级赛）及基维尔2000锦标（2000米一级赛），但于宣布出赛后因体温上升而退出此赛。



桂辉定是目前在香港从练的桂福特的儿子。他表示，原有机会成为热门的「主要之星」因血液检验结果异常，不得不退出赛事。「主要之星」退出后，另外两匹三岁新星「愿望清单」及「记于心」顿时呼声大增。



「愿望清单」近四仗取得全胜，包括攻下两场一级赛，气势如虹；而「记于心」上仗竞逐基维尔2000锦标时也在头马「主要之星」之后跑季军，表现不俗。两驹曾于2月在凯尼沃斯举行的好望角打吡（2000米一级赛）正面交锋，最终「愿望清单」击败「记于心」抡元，而「主要之星」则在该仗取得第四名。



桂辉定于「主要之星」退出前曾说：「我看好三岁马今次能夺冠。我认为『愿望清单』会是个威胁。『记于心』也有不俗机会，相信牠有力跑入前列。此外也有一、两匹负轻磅的四岁马有力争胜，但我始终觉得今仗会由三岁马胜出。」



史奈斯迄今已五度胜出德班七月让赛，今仗将以强阵出击，派出「愿望清单」（富志昌）、「记于心」（霍励贤）、「规定」（劳梁栋）、「法律顾问」（麦伟利）及「本地王者」（董明朗）五驹参赛，盼能再摘此赛桂冠。



目前与儿子郭明勋合作练马的郭克同样已五胜德班七月让赛，今仗他们将派遣「神灯」及「好奇少女」出赛，分别自第十八档及第三档出闸。



除了多位有力争标的顶尖练马师外，今届德班七月让赛的海外骑师阵容也甚具看头。劳梁栋上月在英国客串时取得佳绩，更在皇家雅士谷赛期策骑「月进逼」攻下大不列颠锦标（1600米），今仗将为「规定」主辔。此外，史卓丰及普莱西分别会策骑「佩勒王」及「向你致敬」出赛。



今仗另一焦点是富志昌将在策骑生涯最后一次出战此赛。这位五十九岁资深骑师将伙拍自第七档出闸的双料一级赛冠军「愿望清单」上阵，盼可于挂靴前首尝德班七月让赛的冠军滋味。

四骑师曾在德班七月让赛称王

今届德班七月让赛共有十八驹列阵，当中四驹的骑师曾在此赛称王，分别是杰奇、霍励贤、莫伟尧及雷景勋。



杰奇曾于2025年策骑「真王子」夺冠，今次将替贝文森训练的「自由维瓦」主辔。贝文森早于2017年已缔造历史，凭「远洋海员」成为首位扬威德班七月让赛的女练马师。



另一方面，这项大赛对同样在德班出生的史卓丰及劳梁栋别具意义。他们分别是昔日名将史科菲及劳爱德的儿子，两人目前均以澳洲悉尼作为策骑基地。



史科菲及劳爱德从骑时俱未曾扬威德班七月让赛，他们的儿子今次均希望能为家族争光。



史卓丰表示：「虽然我有不少坐骑选择，但我很高兴能替『佩勒王』执缰，牠是南非最顶尖的赛驹之一。虽然牠角逐较长途程时的表现更出色，但马房一直让牠保持新鲜感，确保牠能在2200米途程上发挥水准。我在南非长大，而德班七月让赛是非洲最重要的赛事。我一直都渴望能赢得这项锦标。」



史卓丰透露，他曾与在津巴布韦出生的普莱西交谈，后者表示同样期待能在这项大赛中取得佳绩。



同样在非洲出生的劳梁栋则说：「这是我自小就渴望参与的大赛，如今能够获得参赛机会实在非常美妙。过去几年，我一直尝试争取坐骑出战德班七月让赛，而今年终于如愿以偿。父亲从未胜出这场大赛，所以如果我能到那里把奖杯带回家的话，那就好极了。」



德班七月让赛（2200米一级赛）编为海外赛事第一组第一场，将于香港时间7月4日（星期六）晚上十时正开跑。