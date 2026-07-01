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共庆回归赛马日 入场旅客同日新高

马圈快讯
更新时间：22:16 2026-07-01 HKT
发布时间：22:16 2026-07-01 HKT

为庆祝香港回归29周年，沙田马场一如往年7月1日，举行「香港共庆回归赛马日」，十一场赛事的投注额高达16亿4,840万，比去年同日升6.5%，是历来共庆回归赛马日的第二高纪录，而入场旅客达9,282人，则是历来共庆回归赛马日的最多一次。


今日的「香港共庆回归赛马日」乃黄昏赛事，头马于下午4时开跑，开赛前的仪式，由政务司司长陈国基及香港赛马会主席廖长江主礼，马会邀来著名男高音张英席做表演嘉宾，在开跑前以雄浑激昂的歌声，倾情献唱国歌，引领全场欢庆特区成立二十九周年。随后，《中年好声音2》兼「可爱」系马主亚军谭辉智亦接力上台献唱，为马匹亮相圈倍添满欢乐气氛。


至于赛事重头戏，分别为第五场香港回归杯，以及第七场粤港杯，潘明辉策由贺贤训练的「嘉应奇兵」下赢香港回归杯，而由郑俊伟训练的「团结勇士」，则在梁家俊胯下爆出半冷勇夺粤港杯。回归杯由律政司司长林定国任颁奖嘉宾。
 

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