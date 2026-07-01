Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「团结勇士」毕业兼捧杯

马圈快讯
更新时间：20:02 2026-07-01 HKT
发布时间：20:02 2026-07-01 HKT

今日沙田马场回归赛马日第三场锦标赛，三班一千米直路赛粤港杯，郑俊伟马房的「团结勇士」由华将梁家俊后上击败「幸运糖」险胜，今场亦是郑俊伟季内第十六场头马，正式毕业。

练马师郑俊伟凭「团结勇士」取得今季第十六场头马，成功毕业，兼且捧走粤港杯，骑师梁家俊的靓太太阿Kit怀有身孕，据悉预产期大约在本周日。

郑俊伟说:「『团结勇士』跑一千米好过跑千二米，我觉得此马和『幸运糖』的实力旗鼓相当，而『团结勇士』马性老实忠心，很少大败，常常跑入前列，今季取得四场头马，表现很好，牠将会唞暑，好好休息，下季才会出赛。」

按下图睇更多相片：

最Hit
旺角男子遭友较剪插伤 重创不治 警持盾牌登楼拘凶手
旺角塘尾道男子疑遭友人利剪袭击 昏迷送院亡 警持盾牌登楼拘凶手
突发
3小时前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
15小时前
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
即时国际
2小时前
郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快
郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快
影视圈
6小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
影视圈
12小时前
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
黄锦辉酒驾│案发过程曝光 中大校园内撞两车不顾而去 涉4宗罪被捕
01:54
黄锦辉酒驾│案发过程曝光 中大校园内撞两车不顾而去 涉4宗罪被捕
突发
4小时前
黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
01:54
黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
政情
8小时前