马场密探048｜「团结勇士」毕业兼捧杯
更新时间：20:02 2026-07-01 HKT
发布时间：20:02 2026-07-01 HKT
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今日沙田马场回归赛马日第三场锦标赛，三班一千米直路赛粤港杯，郑俊伟马房的「团结勇士」由华将梁家俊后上击败「幸运糖」险胜，今场亦是郑俊伟季内第十六场头马，正式毕业。
练马师郑俊伟凭「团结勇士」取得今季第十六场头马，成功毕业，兼且捧走粤港杯，骑师梁家俊的靓太太阿Kit怀有身孕，据悉预产期大约在本周日。
郑俊伟说:「『团结勇士』跑一千米好过跑千二米，我觉得此马和『幸运糖』的实力旗鼓相当，而『团结勇士』马性老实忠心，很少大败，常常跑入前列，今季取得四场头马，表现很好，牠将会唞暑，好好休息，下季才会出赛。」
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