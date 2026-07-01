马场密探048｜「佛亮老挝」转仓首捷

今日回归赛马日三场杯赛之一，香港友好协进会杯，今季转投桂福特马房，但上阵八次未尝一胜的「佛亮老挝」，终于把握季尾机会，在骑师田泰安胯下后上击败大冷马「潮流勇驹」，赢得在港和转仓后首场头马，田泰安至今已连续七个赛马日交岀头马。

赛后练马师桂福特说：「『佛亮老挝』曾经做喘鸣症手术，现在健康已经回稳，今仗排八档，赛前预计没有步速， 田泰安发挥出色，沿途守在好位，马儿在进步之中，我十分感谢马主的支持，希望将来继续为马主建功。」

按下图睇更多相片：