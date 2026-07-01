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马场密探048｜「天比高」轻松连捷

马圈快讯
更新时间：16:55 2026-07-01 HKT
发布时间：16:55 2026-07-01 HKT

叶楚航马房的「天比高」上场由布浩荣策骑，在五班千四米爆冷赢马，今日此驹原装配搭再跑同程，起步后迅即贴栏领放，入直路后劲势持续，最后轻松取得连捷。

赛后练马师叶楚航说：「『天比高』在持续进步，马匹现在才开始成熟，摆前走效果比较好，顺利再下一城。其实『天比高』以往都试过摆前面走，但由于牠当时未成熟，因而未能贯注到底。我看『天比高』今仗的赢马姿态和所造的时间，我认为下季牠更为成熟，居四班可以站稳阵脚。」

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