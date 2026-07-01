马场密探048｜「天比高」轻松连捷
更新时间：16:55 2026-07-01 HKT
发布时间：16:55 2026-07-01 HKT
发布时间：16:55 2026-07-01 HKT
叶楚航马房的「天比高」上场由布浩荣策骑，在五班千四米爆冷赢马，今日此驹原装配搭再跑同程，起步后迅即贴栏领放，入直路后劲势持续，最后轻松取得连捷。
赛后练马师叶楚航说：「『天比高』在持续进步，马匹现在才开始成熟，摆前走效果比较好，顺利再下一城。其实『天比高』以往都试过摆前面走，但由于牠当时未成熟，因而未能贯注到底。我看『天比高』今仗的赢马姿态和所造的时间，我认为下季牠更为成熟，居四班可以站稳阵脚。」
最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
2026-06-30 10:45 HKT
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
2026-06-30 18:02 HKT
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
2026-06-30 16:25 HKT