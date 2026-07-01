马场密探048｜「手到再来」先拔头筹
更新时间：16:42 2026-07-01 HKT
发布时间：16:42 2026-07-01 HKT
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今日香港共庆回归赛马日头场赛事五班千六米，由见习骑师袁幸尧策骑伍鹏志马房的「手到再来」全程放领，终点前力拒潘顿策骑的「东方魅影」胜出，先拔头筹，今场是袁幸尧自四月在港策骑以来，取得的第十三场头马。
赛后练马师伍鹏志说：「『手到再来』经过喘鸣症手术后，近半年都是只跑得接近，今场终于可以重启胜门，我感到非常开心。马儿胜出今场后，将会退役，临近季尾阶段，袁幸尧减十磅威力更大，『手到再来』今仗胜出，起用袁幸尧可以减磅大有帮忙。」
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