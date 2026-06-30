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艾兆礼「志醒大将」「剑无情」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-06-30 HKT
发布时间：17:30 2026-06-30 HKT

骑师艾兆礼上周六凭「八仟好运」和「颜色之皇」起孖，使其达成今季六十场头马目标，昨晨他表示自己发展不错，如今在马季结束前取得预期的头马数字，自然感到欣慰，至于余下几次赛事，他亦继续全力争取成绩，不会放慢手脚，明日沙田赛事九匹坐骑，则以「志醒大将」和「剑无情」两驹最具争胜机会。

志醒大将射程范围

「志醒大将」今次转战田草千六米。
「志醒大将」今次转战田草千六米。

沈厩「志醒大将」上场改配艾兆礼，竞逐泥地千八米，可是未能上名，不过此驹今次转战田草千六米，他认为可望跑出水准。「上场『志醒大将』跑泥地赛本应合适，可是临场场地受天雨影响之下，只对前置竞跑马匹有利，却令其一筹莫展，最后只跑得接近而未能上名，表现已算不差，明日此驹列阵田草中距离，以牠前仗在同程跑第四的表现，理应是另一射程范围，加上牠赛前准备仍足，早前亦有遣往试闸，以提升本身状态，所以『志醒大将』应有望在此争胜。」

剑无情路有专长

「剑无情」早前曾在艾兆礼胯下在田草千四米爆冷赢马。
「剑无情」早前曾在艾兆礼胯下在田草千四米爆冷赢马。

「剑无情」早前曾在艾兆礼胯下在田草千四米爆冷赢马，今次此驹重新交由他主辔出战同程，骑者分析说:「『剑无情』由我策骑胜出后，继续在同程赛事取胜，证明此驹跑千四米路有专长，而且在五班赛竞逐应有利，今次我再伙拍牠上阵，即使负一三一磅，较赢马时更重，但始终牠跑此程赛绩良好，而且本身跑法主动，在季尾赛事往往有利，所以『剑无情』仍有望走入前列归来」

另一方面，艾兆礼表示「细水长流」早前因发烧休战一段时间，可是近月操练完全正常，快跳和试闸功夫做足，今次复出跑三班千六米，应是有备而临，倘若届时能够跑出休息前的水准，「细水长流」可期走入前列最接近位置而回。

文杰

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