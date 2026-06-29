甜甜小记│「胜万金」祝捷后再拼

由告东尼训练的「胜万金」在港五捷，今季则两W；四位马主方富源、方奕聪、何国成和刘桦晔为答谢告东尼、骑师和一众幕后，昨晚在尖沙咀某酒店筵开十六席，与一众亲朋好友尽兴一番。

「胜万金」在港五捷，今季则两W；四位马主方富源、方奕聪、何国成和刘桦晔为答谢告东尼、骑师和一众幕后，昨晚在尖沙咀某酒店筵开十六席，与一众亲朋好友尽兴一番。

当晚场面热闹，告东尼一家、东厩团队、赢马功臣钟易礼和黄宝妮、「龙文鞭影」马主马汉杰、「极欢欣」马主Michelle、一众马评人及传媒朋友皆获邀出席，而马会高层郑奇龙、校长陈念慈、前练马师容天鹏也有到场；晚宴更邀得港姐冠军陈庭欣任主持。

告东尼马房团队大合照。

四位马主非常细心，特制一支印有告东尼头像的香槟送给练者，令他十分开心。「胜万金」周三将出战第七场三班一千米，四位马主都希望爱驹健健康康，可以继续交出好成绩。



四位马主非常细心，特制一支印有告东尼头像的香槟送给练者，令他十分开心。

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陈嘉甜