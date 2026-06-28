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HKIS拍卖会力臻完善

马圈快讯
更新时间：18:16 2026-06-28 HKT
发布时间：18:16 2026-06-28 HKT

2026香港国际马匹拍卖会，将于七月三日在沙田马场马匹亮相圈举行，马会国际马匹拍卖及马主事务支援执行经理罗子达受访时表示，冀望今届拍卖会取得成功，让有意竞投的马主，都顺利购入具有质素及准备良好的马匹。

去年国际马匹拍卖会的十五匹拍卖马顺利售出，但交投较以往淡静，更录得八百八十多万元亏蚀。马会事后作详细检讨，甚至研究是否应该继续举行，罗子达说︰「我们的结论是马匹拍卖会是马会每季运作中的重要部分，本质上这是向会员提供的服务，所以应继续举行。然而，以目前香港甚至国际的经济环境，以及许多以往倾向出高价投马的后备马匹进口许可证持有人，季内都补上正选内，令以往拍卖会屡见超高价的竞投情景不再复见，但这反而令准马主有更大机会以合理价钱购入马匹。」

罗子达认定拍卖会的存在价值，同时指出应采用更严格的策略，不但要降低成本，同时要在选马及购入后的准备工作上，维持最高水准︰「去年七月，马会聘用来自贩马公司Blanddford Bloodstock的包盟立，出任北半球地区的合约代理人，他将有更多时间集中选购马匹，以及监察购入后的前期训练工作，务求牠们以最佳的健康状态来港出售。此外，除了英国、爱尔兰及澳纽等地外，我们尝试从更多地区引入马匹，例如今届拍卖会便有两匹南非马出售。」

谈论到今届拍卖马时，罗子达指出因澳洲检疫问题，令拍卖会延至下月才举行，但仍安排到两匹澳洲两岁马来港，届时售出一个月后便满三岁，有充足时间适应环境和部署。至于早在一月已抵港的北半球和南非马，则有半年时间适应香港环境。他补充谓两匹南非马是由前练马师苗礼德协助购入前的检查，对方在港多年，自然了解哪些马匹适合香港环境，准买家不妨考虑购入。

拍卖会举行在即，马会早前先安排拍卖马试跑，吸引到大量马主到场参观，之后陆续有很多马主到马房审视马匹，或查询拍卖会事宜。另外，至今已登记成为拍卖会承购人的会员和马主，较去年同期大幅上升35%以上，都反映出拍卖会有望取得预期成绩。罗子达补充谓，鉴于现时天气炎热，马会特别安排将拍卖会前的鸡尾酒会改在沙田的马主厢房举行，待拍卖会举行时才移师会场竞投。

最后，罗子达表示所有拍卖马自抵港、接受训练，及至试跑示范，牠们至今一直进展理想。个人而言，他最满意的是二号马，是匹出自父系「遥远星空」的三岁澳洲马，另外出自父系Mehmas的爱尔兰八号三岁马，他也十分满意。

拍卖马no.8（内叠）
拍卖马no.8（内叠）
拍卖马no.2（内叠）
拍卖马no.2（内叠）
拍卖马no.2
拍卖马no.2
拍卖马no.8
拍卖马no.8

文杰

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