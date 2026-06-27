徐雨石马房获得最安全及整洁马房奖

徐雨石马房荣获2025/26年度马季「最安全及整洁马房奖」，香港赛马会赛马营运总监魏德；两地马房营运部主管郑奇龙以及赛马日营运、跑道及赛马设施部主管暨职业安全委员会主席（赛事执行部）夏俊思，今天（6月27日星期六）在沙田马场马匹亮相圈将奖座颁予练马师徐雨石及其马房员工。

「最安全及整洁马房奖」始于2002/03年度马季，作为职业安全运动其中一个部份，每年颁发一次，目的在于宣传安全操作及整洁的工作环境之重要性，加强马房员工的职业安全意识，切实保障人员及马匹的安全。这项活动推行以来，马房员工的职业安全意识普遍比以往提高。

每个赛马年度，由马会多个部门的代表组成的评审团，对马房整洁及安全程度进行检查与评比，并且结合马房的工伤率来作出一个综合评分，从而确定该年度「最安全及整洁马房奖」的获得者。

过去「最安全及整洁马房奖」得主分别是罗国洲马房（2003）、告达理马房（2004 & 2016）、吕健威马房（2005）、告东尼马房（2006，2015 & 2025）、蔡约翰马房（2007）、叶楚航马房（2008 & 2013）、苏保罗马房（2009）、霍利时马房（2010）、文家良马房（2011 & 2017）、郑俊伟马房（2012 & 2024）、何良马房（2014，2018及2019）、姚本辉马房（2020）、罗富全马房（2021）、方嘉柏马房（2022）及徐雨石马房 (2023) 。

香港赛马会两地马房营运部主管郑奇龙（左）将「最安全及整洁马房奖」的马房奖项颁予徐雨石马房的助理练马师戴兆麟（右）。

香港赛马会赛马日营运、跑道及赛马设施部主管暨职业安全委员会主席（赛事执行部）夏俊思（左），将「最安全及整洁马房奖」的马房奖项颁予徐雨石马房的员工代表（右）。

2025/26年度马季「最安全及整洁马房奖」颁奖典礼合照。