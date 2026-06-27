Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「逆袭拳霸」准备就绪强势出击爱尔兰打吡

马圈快讯
更新时间：15:07 2026-06-27 HKT
发布时间：15:07 2026-06-27 HKT

练马师岳本贤将于周日（6月28日）派遣「逆袭拳霸」在却拉出争爱尔兰打吡（2400米一级赛），盼能一举攻下这项当地最享负盛名的大赛，为今个月频频报捷的强势完美作结。

岳本贤今年续创佳绩，继早前成为爱尔兰赛马史上最快累积一千五百场胜仗的练马师后，本月继续屡获头马，更在皇家雅士谷赛期扬威五项大赛。

岳本贤今年之所以能取得如此优异的赛绩，部分要归功于马房骑师麦文坚的出色发挥。「逆袭拳霸」本月初再次伙拍麦文坚上阵，在叶森角逐英国打吡（2405米一级赛），末段以劲势冲刺，结果在头马兼今仗对手「耶诞日」之后跑获季军，是各匹后上争胜的赛驹中名次最高的一驹。英国打吡举行当天的场地状况持续转坏，令参赛马陷于苦战，而今仗或会出现截然不同的赛果。

「逆袭拳霸」的英文名字由其中一位马主兼拳击爱好者Kevin Blake以1935年世界重量级拳王James J Braddock为名，而他对此匹周岁价不高、但战绩甚佳的马儿表示︰「能够伴随这匹雄马成长，是一段超现实的体验，而马儿至今的表现已超出我们的所有预期。」该驹迄今的胜仗包括前仗在李奥柏攻下打吡预赛锦标（2000米三级赛）。

对于周日一战，现年三十三岁的岳本贤说︰「却拉的赛道与叶森非常不同，而我们认为却拉更适合『逆袭拳霸』发挥。看来那里的场地也会更干快，而马儿已在干快地上证明实力。」

今仗其余七匹参赛马之中，有四匹由岳本贤的父亲岳伯仁训练，其中以料将成为热门的「切利尼」最受注目，有力助岳伯仁第十八度扬威这项在却拉举行的经典一级赛。

「切利尼」5月角逐车士达银瓶（2457米三级赛）时展现充沛长力，末段加速抛离对手轻松抡元。此驹上仗以热门身分出战今届英国打吡，但在闸内遇上一点阻滞，最终遥遥包尾而回，其后更被宣布为无出赛马匹。

不过，莫雅今次未有转策同厩的「耶诞日」（韦朗伦）、「波纳异彩」（罗敦）或「大有作为」（麦当能），反而继续选策「切利尼」，可见这匹「范高尔」的子嗣应有力走出上仗在英国打吡失利的阴霾。

岳伯仁父子今次派出的争标主力均曾在叶森竞逐今届英国打吡，与同场另一参赛马「威震服」的历程截然不同。「威震服」早前被认为尚未准备好出战英国打吡，其后幕后团队也避免牠要应付干快地，因而选择避战皇家雅士谷赛期的赛事。
 

最Hit
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
刘嘉玲姪仔罕现身颜值堪比明星  刘兆恩一特质深得姑妈欢心  「世界级笋盘」或继承十亿遗产
影视圈
6小时前
北京小型飞机撞上有「中国尊」之称的中信大厦，吸引途人围观。 路透社
01:11
中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 员工紧急疏散 疑似飞行轨迹曝光
即时中国
3小时前
巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片
00:34
巴黎歌剧院｜中国聋哑网红拍照霸位爆冲突 亮五星国旗维权遭全网炮轰后道歉｜有片
即时中国
4小时前
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活
影视圈
7小时前
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」
陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」
影视圈
17小时前
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
长脚蟹再破低价！连锁酒楼低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任选
饮食
21小时前
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华
影视圈
22小时前
佛得角再创奇迹次名出线。
世界杯2026│佛得角再创奇迹 0:0和沙特阿拉伯次名出线 西班牙1:0乌拉圭首名晋级
足球世界
6小时前
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
影视圈
2026-06-26 13:00 HKT
CASIO复古表爆红掀热潮 靠香烟指环赚第一桶金 首款电子表已面世逾50年
CASIO复古表爆红掀热潮 靠香烟指环赚第一桶金 首款电子表已面世逾50年
商业创科
10小时前