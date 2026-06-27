「逆袭拳霸」准备就绪强势出击爱尔兰打吡

练马师岳本贤将于周日（6月28日）派遣「逆袭拳霸」在却拉出争爱尔兰打吡（2400米一级赛），盼能一举攻下这项当地最享负盛名的大赛，为今个月频频报捷的强势完美作结。

岳本贤今年续创佳绩，继早前成为爱尔兰赛马史上最快累积一千五百场胜仗的练马师后，本月继续屡获头马，更在皇家雅士谷赛期扬威五项大赛。

岳本贤今年之所以能取得如此优异的赛绩，部分要归功于马房骑师麦文坚的出色发挥。「逆袭拳霸」本月初再次伙拍麦文坚上阵，在叶森角逐英国打吡（2405米一级赛），末段以劲势冲刺，结果在头马兼今仗对手「耶诞日」之后跑获季军，是各匹后上争胜的赛驹中名次最高的一驹。英国打吡举行当天的场地状况持续转坏，令参赛马陷于苦战，而今仗或会出现截然不同的赛果。

「逆袭拳霸」的英文名字由其中一位马主兼拳击爱好者Kevin Blake以1935年世界重量级拳王James J Braddock为名，而他对此匹周岁价不高、但战绩甚佳的马儿表示︰「能够伴随这匹雄马成长，是一段超现实的体验，而马儿至今的表现已超出我们的所有预期。」该驹迄今的胜仗包括前仗在李奥柏攻下打吡预赛锦标（2000米三级赛）。

对于周日一战，现年三十三岁的岳本贤说︰「却拉的赛道与叶森非常不同，而我们认为却拉更适合『逆袭拳霸』发挥。看来那里的场地也会更干快，而马儿已在干快地上证明实力。」

今仗其余七匹参赛马之中，有四匹由岳本贤的父亲岳伯仁训练，其中以料将成为热门的「切利尼」最受注目，有力助岳伯仁第十八度扬威这项在却拉举行的经典一级赛。

「切利尼」5月角逐车士达银瓶（2457米三级赛）时展现充沛长力，末段加速抛离对手轻松抡元。此驹上仗以热门身分出战今届英国打吡，但在闸内遇上一点阻滞，最终遥遥包尾而回，其后更被宣布为无出赛马匹。

不过，莫雅今次未有转策同厩的「耶诞日」（韦朗伦）、「波纳异彩」（罗敦）或「大有作为」（麦当能），反而继续选策「切利尼」，可见这匹「范高尔」的子嗣应有力走出上仗在英国打吡失利的阴霾。

岳伯仁父子今次派出的争标主力均曾在叶森竞逐今届英国打吡，与同场另一参赛马「威震服」的历程截然不同。「威震服」早前被认为尚未准备好出战英国打吡，其后幕后团队也避免牠要应付干快地，因而选择避战皇家雅士谷赛期的赛事。

