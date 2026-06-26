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沙田马场「香港共庆回归赛马日」  免费入场共享世界级赛马、音乐与丰富礼遇

马圈快讯
更新时间：19:18 2026-06-26 HKT
发布时间：19:18 2026-06-26 HKT

为庆祝香港特别行政区成立29周年，「香港共庆回归赛马日」（图1）将于下周三（7月1日）在沙田马场举行。 当日市民可免费进入沙田及跑马地马场公众席^，共庆回归，并以优惠价享用指定餐厅套餐及选购指定商品，一同投入汇聚赛马、体育及娱乐的丰富体验。 
 
作为夏令赛事之一，当日沙田及跑马地马场于下午2时开放入场，首场赛事于下午4时开始。沙田马场「香港共庆回归赛马日」共上演十一场精彩赛事，焦点赛事包括第二班赛事「香港回归杯」（1400米）、第三班赛事「粤港杯」（1000米）以及「香港友好协进会杯」。


张英席及谭辉智开幕表演

开幕仪式将于下午2时50分在沙田马场的马匹亮相圈举行。著名男高音张英席 (图) 将隆重登场。
开幕仪式将于下午2时50分在沙田马场的马匹亮相圈举行。著名男高音张英席 (图) 将隆重登场。


开幕仪式将于下午2时50分在沙田马场的马匹亮相圈举行。著名男高音张英席将隆重登场，在香港警察乐队的现场伴奏与庄严奏乐下，以雄浑激昂的歌声倾情献唱国歌，为盛事揭开序幕。《中年好声音》人气实力唱将谭辉智亦会在开幕表演登场。

《中年好声音》人气实力唱将谭辉智亦会在开幕表演登场。
《中年好声音》人气实力唱将谭辉智亦会在开幕表演登场。

 
《中年好声音3》唱将接力演出

同样来自《中年好声音》的实力唱将颜志恒及龙婷将于赛事期间在沙田马场公众席投注大堂「好赏食」楼下的舞台接力献唱经典金曲，与现场观众共庆回归。
 

同样来自《中年好声音》的实力唱将颜志恒及龙婷 (图) 将于赛事期间在沙田马场公众席投注大堂「好赏食」楼下的舞台接力献唱经典金曲，与现场观众共庆回归。
同样来自《中年好声音》的实力唱将颜志恒及龙婷 (图) 将于赛事期间在沙田马场公众席投注大堂「好赏食」楼下的舞台接力献唱经典金曲，与现场观众共庆回归。
同样来自《中年好声音》的实力唱将颜志恒 (图) 及龙婷将于赛事期间在沙田马场公众席投注大堂「好赏食」楼下的舞台接力献唱经典金曲，与现场观众共庆回归。
同样来自《中年好声音》的实力唱将颜志恒 (图) 及龙婷将于赛事期间在沙田马场公众席投注大堂「好赏食」楼下的舞台接力献唱经典金曲，与现场观众共庆回归。

「沙田马场日日赏」及打卡挑战

庆祝香港回归，「沙田马场日日赏」额外加码71份特别奖品，首71名提交正确答案的参加者可获指定连锁运动品牌价值港币$300电子购物礼券一张，其后500名可获指定「赛马小联萌 - 护目镜」挂饰一只。进入沙田马场范围即可参与游戏，打开「马会投注三合一」应用程式登入投注户口，经「马上发现」进入活动页面，按指示最快提交正确答案的参加者可获指定丰富奖品。@
 
公众人士亲临沙田马场，拍下现场精彩时刻，上载至Instagram限时动态或帖文及标注HKJC Community（@hkjc_community）帐号，并把截图透过Instagram私人讯息传送至HKJC Community帐号，即有机会获赠指定港币$100之沙田马场煞科日（只限7月12日沙田马场使用）电子餐饮礼券*（名额：30位）。 

「马上寻宝」大抽奖

活动于2026年5月15日至7月15日举行，在指定地点成功收集电子印花将有机会参加抽奖。参加者每收集 1 个印花，即有 1 次抽奖机会。收集 2 个印花，即有 2 次抽奖机会，如此类推。参加者有机会参加抽奖赢取价值约港币$40,000的指定足金金球（名额：5位），详情请参阅活动主题网页。+

活动于2026年5月15日至7月15日举行，在指定地点成功收集电子印花将有机会参加抽奖。参加者每收集 1 个印花，即有 1 次抽奖机会。收集 2 个印花，即有 2 次抽奖机会，如此类推。参加者有机会参加抽奖赢取价值约港币$40,000的指定足金金球（名额：5位），详情请参阅活动主题网页。
活动于2026年5月15日至7月15日举行，在指定地点成功收集电子印花将有机会参加抽奖。参加者每收集 1 个印花，即有 1 次抽奖机会。收集 2 个印花，即有 2 次抽奖机会，如此类推。参加者有机会参加抽奖赢取价值约港币$40,000的指定足金金球（名额：5位），详情请参阅活动主题网页。

餐饮及商品优惠

沙田马场「百胜厅」推出限时优惠﹕凡预订「百胜厅」四人或以上餐桌的客人，即可以71折优惠品尝指定粤式招牌自选套餐（图7），市民可提前透过订座网页预约。当晚7时后，公众席「好赏食」之指定餐饮套餐均以7折发售，详情请参考活动主题网页
 
赛事当日「马场有礼」门市特别推出限时优惠：指定产品以惊喜价港币$71发售；购买指定主题精品可享7折优惠。#

沙田马场「百胜厅」推出限时优惠﹕凡预订「百胜厅」四人或以上餐桌的客人，即可以71折优惠品尝指定粤式招牌自选套餐
沙田马场「百胜厅」推出限时优惠﹕凡预订「百胜厅」四人或以上餐桌的客人，即可以71折优惠品尝指定粤式招牌自选套餐

 
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入场及投注人士须年满十八岁，切勿沉迷赌博。活动详情请参阅有关宣传品及条款细则。活动及优惠内容可能不时更改，香港赛马会保留最终决定权，恕不另行通知。查询请致电香港赛马会热线1817或活动网页
 
^指定收费地点除外。
 
@活动受条款及细则约束，详情请参阅活动主题网页。 
 
*参加作品截止时间为7月1日晚上11时59分。得奖者将于7月3日晚上10时前公布。
 
+图片只供参考，与奖品真实外貌及颜色可能有差异。推广生意的竞赛牌照号码：61391-4（只适用于抽奖），详情请参阅活动主题网页
 
#优惠不适用于公价﹑寄售及特价产品。

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