阿根廷明星赛马日隆重登场　「今宵情」争衞冕成焦点

阿根廷马坛盛会明星赛马日将于香港时间6月28日（星期日）上午在圣艾斯图马场瞩目举行，包括香港赛马会将即时转播三场首度列为全球汇合彩池赛事的草地一级赛来港。



当日的重头戏当数明星经典赛（2000米一级赛），今届赛事共有九匹赛驹参战，其中多达五驹曾夺一级赛冠军，而力争卫冕的「今宵情」更是最备受瞩目一驹，替这场万众期待的大赛带来不少话题。



「今宵情」自从去年攻下这项一级赛后仅出赛四次，其中两仗于去年下半年上阵，包括10月在巴西角逐拉丁美洲大赛（2000米一级赛），仅得第七名。



不过，「今宵情」今季的进度十分理想，先于4月以悦目姿态跑获亚军，继而于上月以劲势攻下阿根廷锦标（2000米一级赛，泥地）。



「今宵情」虽然近况勇锐，但争胜的最大疑虑是能否驾驭草地赛道，毕竟这匹四岁佳驷迄今仅曾两次角逐草地赛，其中一次便是去年在拉丁美洲大赛取得第七名，但牠也曾在一场草地一级赛中跑获亚军。



今次有力阻止「今宵情」卫冕的佳驷包括「斗士头盔」及「真诚男」。「斗士头盔」上仗在秘鲁角逐今届拉丁美洲大赛，凭亮眼表现跑入季席；「真诚男」则于上月在一项2400米一级赛中跑获季军，今仗将缩程上阵。



同样有力争标的还有「鲶鱼效应」。此驹曾于2024年在圣艾斯图的草地赛道上摘下此赛桂冠，上仗扬威一项1800米二级赛后将挟佳态迎战今仗。此外，应届赛马会大赛（2000米一级赛）盟主「皇家威严」也不容忽视。



其余参赛马匹还有「仪表瑰雄」、「大刀贵族」、「一放击敌」及「风情男儿」。



除了明星经典赛外，圣艾斯图马场当天也会上演明星一哩赛（1600米）及明星雌马赛（1800米）两项一级赛。

「大地神明」成擂台趸

明星一哩赛的擂台趸或许是「大地神明」。这匹阿根廷应届最佳一哩马已多次扬威一级赛，但自去年11月及12月接连摘下一级赛桂冠后，今年仍未尝一胜，上仗角逐美洲大赛（1600米一级赛，泥地）时更只得第八名，今次必须交出脱胎换骨的表现方有力问鼎冠军。



「驾驶乐」及「午后天阴」在美洲大赛一役均远胜「大地神明」，分别跑获冠军及季军，今仗牠们依然有不俗胜望。此外，曾于2024年在明星一哩赛中获得平头冠军的「洋基主场」及「诙谐忍者」也会再度参赛，力求重温夺冠美梦。



今仗有力争标的参赛马还有「青春轻狂」，这匹曾荣膺阿根廷最佳两岁马的良驹近况大勇，近三仗接连攻下分级赛。除了上述各驹外，「大教堂山」、「多数赢」、「老牌波特」、「宏大峡谷」及「情之所钟」也将列阵此赛。



至于明星雌马赛，三岁马「娇魅力」似成为焦点所在。这匹冠军级佳驷去年在这个赛日扬威一项只供两岁雌马参加的1600米泥地一级赛，虽然上仗出战一项2200米一级赛时仅得第四名，但也许情有可原。



「娇魅力」今仗的劲敌包括上月在一项1600米一级赛中包办前三名的「印州糖果」、「巴西森巴」及「梦倩女」，而在该仗居较后位置冲线的「维城小路」、「夜深时」及「新耀星」等赛驹也会加入战团。



其余参赛马匹还有「诚心祷告」、「人民之家」、「画坛才女」、「丘堡古城」及「傲飞天」。



马会将于周日（6月28日）即时转播明星赛马日的三场一级赛来港。明星一哩赛（1600米）编为海外赛事第一组第一场，将于香港时间早上五时五十分开跑；明星雌马赛（1800米）编为海外赛事第一组第二场，将于香港时间早上六时三十分开跑；而明星经典赛（2000米）编为海外赛事第一组第三场，将于香港时间早上七时十分开跑。