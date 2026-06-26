王宗彦：巫显东骑「自强不息」征韩
更新时间：16:05 2026-06-26 HKT
发布时间：16:05 2026-06-26 HKT
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23/24年文家良练马师赛马团体名下的「朗日自强」上月二十七日在谷草千二米取得在港第二场头马，马主经理人王宗彦今日中午相约一众马主团体成员，前往香港游艇会设庆功宴，功臣文家良及梁家俊都获邀出席，大家开心聚会一番，并答谢文家良的悉心训练及梁家俊的出色发挥。各团体成员都希望「朗日自强」健健康康，继续交出好成绩。
王宗彦对赛马充满热情，个人养有「自强不息」、「君子」及「随想曲」三驹；另有团体马「朗日自强」、「良驹好友」、「胜多多」等驹，对赛马运动甚为投入。
其中由文家良训练的「自强不息」，季初配周俊乐远征韩国，胜出泥地千二米的韩国短途锦标， 成功为香港争光，此马已报名衞冕此赛。
王宗彦受访时说：「『自强不息』 已报名卫冕韩国短途锦标，如果获得邀请可以成行的话，牠将伙拍巫显东远征韩国。由于这场韩国赛事与沙田开锣日的日子相同，骑师比较繁忙，因此我们揾了东东策骑。」
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陈嘉甜
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