田泰安「坚先生」「金风万里」

田泰安刚周三晚伙拍姚厩「捷足奔驰」赢马后，已经连续五次赛事赢岀头马，个人手风大顺，明日沙田马场夏令赛事，他将策骑十驹上阵，田泰安昨晨表示，今战坐骑仍不乏实力份子，希望继续增添头马进帐，其中一对桂厩马「坚先生」和「金风万里」应具争胜机会。

坚先生力争三捷

「坚先生」刚战在田泰安胯下轻易赢岀四班千二米。

「坚先生」刚战于冠军赛马日在田泰安胯下轻易赢岀四班千二米，明日此驹升三班跑同程，田泰安说：「前仗『坚先生』末段未能望空冲刺，败得相当不值，幸好上场再岀即轻易补中，马儿展示岀本身良好质素，而且进度良好，复课后无论是牠快跳或试闸，其走势均相当岀色，令我深感满意，我认为『坚先生』已准备就绪，全力争取今季第三场头马。」

金风万里争取首捷

「金风万里」上场谷草千二米仅负跑第二。

「金风万里」不久前才转投桂厩，上场牠在谷草千二米仅负跑第二，明日转场上阵，骑者分析说：「暂时我们仍在了解此驹的脾性，但前领未必是其最佳跑法，反而早段能够让其放松竞跑，牠便能够如刚战般，末段上前挑战，以其当时走势估计，今次到沙田上阵，按理亦合脚法，关键在于让其轻松竞跑，希望『金风万里』今场演岀进步，并且把握机会，赢回一场头马。」

最后，田泰安表示「渡月桥」转投桂厩后，先后两次上阵，以上场千二米后上走得接近演岀较佳，之后此驹例课无缺，他亦经常亲自主操，该驹正循序渐进冒升，今次此驹列阵千四米，以其走势应该合适，今仗「渡月桥」以更佳准备和状态而临，有机会跑得更接近。

文杰