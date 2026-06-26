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马主协会慈善足球赛完满举行

马圈快讯
更新时间：13:36 2026-06-26 HKT
发布时间：13:36 2026-06-26 HKT

马主协会昨晚(六月二十五日)举办足球慈善友谊赛，「宝成」系马主萧炜忠是香港马主协会慈善委员会主席身分负责今次活动，今次比赛有马主、练马师、副练、骑师、受薪董事、评马协会等一起交流，为慈善出力。

马主协会昨晚(六月二十五日)举办足球慈善友谊赛，「宝成」系马主萧炜忠 (图) 是香港马主协会慈善委员会主席身分负责今次活动。
马主协会昨晚(六月二十五日)举办足球慈善友谊赛，「宝成」系马主萧炜忠 (图) 是香港马主协会慈善委员会主席身分负责今次活动。

马会董事罗启华担任开球礼嘉宾，马主方面：有「美丽」系郭浩泉、「先生」系史昊洺、「宝成」系萧炜忠等、练马师有伍鹏志及丁冠豪、副练有姚浩丰、黎志铭、骑师有梁家俊、潘明辉、钟易礼、莫雷拉、田泰安、希威森等、受薪董事郭子贻等，大家一起为慈善出一分力，经过一番激战，结果由骑师及评马人联队以三比零胜出。

大家一起为慈善出一分力，经过一番激战，结果由骑师及评马人联队以三比零胜出。
大家一起为慈善出一分力，经过一番激战，结果由骑师及评马人联队以三比零胜出。

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陈嘉甜

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