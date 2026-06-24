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马王之争│嘉应斗浪勇 世界级盛事

马圈快讯
更新时间：20:52 2026-06-24 HKT
发布时间：20:52 2026-06-24 HKT

由马会主办的「冠军人马颁奖礼」是一年一度的马坛加体坛盛事，旨在表扬在过去一个年度马季，在各范畴上表现最出色的人和马，好比是「马坛奥斯卡」。今届的颁奖礼会于7月10日晚上假座香港瑰丽酒店举行，马坛重量级人马届时会云集现场，见证每个奖项得望的诞生。为隆重其事，马会今晚刚在快活谷马场的第三场赛事后，由行政总裁应家柏率领高层人士，并邀得马会「马年大使」郭富城到场，主持公布各奖项候选名单的仪式。

一如以往，最瞩目的竞争是「香港马王」这至尊荣誉，究竟花落谁家，而今年的候选马匹尤其厉害，两匹主角不止为香港马坛巨星，同是也是国际马坛的顶尖赛驹，令今届「香港马王」之争，有如选出世界马王。

两匹候选主角，一为国际评分最高的「嘉应高升」，一为全球史上最高奖金赛驹「浪漫勇士」，前驹是现任香港马王，后驹是前届香港马王，是名副其实的「马王对马王」，堪称是史上最强的一次对决。

比较今个马季的战功，由大卫希斯训练的「嘉应高升」与属于沈集成麾下的「浪漫勇士」，可谓难分轩辕。前驹在短途赛事连续两季8战8胜，后驹取得出道以内首次全季不败的成绩，在中长途赛事6战所向无敌。

五岁的「嘉应高升」如日中天，季内主要成就包括︰打破「精英大师」17连胜的香港纪录，并推高至20连胜；攻下全球总奖金最高草地赛事澳洲珠穆朗玛峰锦标；蝉联香港短途锦标；接连两季包办「速度系列」三冠；两破田草1200米最快时间、改写田草1400米最快时间。

「嘉应高升」
「嘉应高升」

八岁的「浪漫勇士」老而弥坚，季内主要成就包括︰破自身纪录连续四年赢出香港杯；破自身纪录第四度赢出女皇杯；成为香港赛马史上，第三匹能一季之内包办董事杯、香港金杯、冠军遮打杯封「长途三冠王」的良驹；一级赛胜仗增至15场，是香港赛马史上最多。

「浪漫勇士」
「浪漫勇士」

三奖项无竞争成定局

「嘉应高升」与「浪漫勇士」的马王之争，有待分晓。「冠军人马颁奖礼」当晚，另会颁发「最佳短途马」、「最佳一哩马」、「最佳中距离马」、「最佳长途马」、「最佳四岁马」、「最佳新马」这另外六个奖项。「嘉应高升」已在无对手的情况下，夺得「最佳短途马」，而「浪漫勇士」也是在无对手的情况下，夺得「最佳中距离马」、「最佳长途马」两个奖项。

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