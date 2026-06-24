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马场密探048｜「财富非凡」在港首捷

马圈快讯
更新时间：20:21 2026-06-24 HKT
发布时间：20:21 2026-06-24 HKT

巫伟杰马房的「财富非凡」，刚战在谷草一六五○米拼得接近，从而试准性能后，今晚再跑同程且排好档，终于在华将何泽尧胯下取得在港首捷，并为早前生日的马主补祝生日。

「财富非凡」马主袁志坚和太太陈玉英赛后接受访问，袁志坚说：「『财富非凡』十分叻仔，在六月份可以交出头马，为自己贺生日，可以说是双喜临门。赛前我们已经对『财富非凡』有信心，因为今场排二档好跑，之前试过两次跑谷草一六五○米，已经有一定经验，今场赛前状态充足，练马师巫伟杰训练得很好，居功至伟，何泽尧依足策骑指示，发挥出色。」

袁太陈玉英说：「我对『财富非凡』的期望是希望马儿健健康康，继续进步，牠的情绪表现越来越淡定，练马师巫伟杰调教得非常好。」

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