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霍宏声「竞骏皇者」「快乐神驹」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-06-23 HKT
发布时间：17:30 2026-06-23 HKT

骑师霍宏声上场销假后复出，原先有四匹坐骑，可是有两驹造不到磅而需要易配，余下两匹坐骑亦表现平平，不过明晚跑马地夜赛，他将策骑七驹出赛，他表示自己已预备好迎接今次赛事，希望届时能够取得佳绩，其中以「竞骏皇者」和「快乐神驹」最具争胜机会。

竞骏皇者作战状态

「竞骏皇者」今季在田草千二米赢马及上名。
「竞骏皇者」今季在田草千二米赢马及上名。

「竞骏皇者」今季在田草千二米赢马及上名，但其实牠上季初出即在谷草千二米爆大冷赢马，明晚此驹再跑同程，霍宏声说:「现年五岁的『竞骏皇者』在沙田和跑马地马场竞逐都合适，只是本身跑法较被动，牠需要具备良好状态，加上早段正常步速配合，才能够发挥威力，以此驹之前连番上名，最近落败亦所负不远的表现，马儿应具作战状态，今次此驹回师谷草短途，同场不乏具前速的对手，牠应可望发挥实力，拼入前列最佳位置归来。」

快乐神驹再跑千二

「快乐神驹」大前仗在谷草千二米跑第二。
「快乐神驹」大前仗在谷草千二米跑第二。

廖厩「快乐神驹」在港上阵至今，以其在三仗前在谷草千二米跑第二演出最佳，明晚此驹再跑同程，霍宏声说:「『快乐神驹』只是三岁，现阶段以跑谷草短途最合适，刚战此驹演出令人失望，但赛后牠获得足够时间恢复体力和状态，然后再安排操练和试闸，今次出战其上名路程，即使排档并非理想，但牠速度足够，倘若起步后顺利抢前领放，得以发挥本身速度，『快乐神驹』有望走入前列。」

最后，霍宏声表示早前曾策骑罗厩「马力」上阵，对其脾性有一定了解，虽然今仗牠跑一千米，排在十一档较蚀底，但牠向来以后上争胜，对其影响相对较低，最重要是早段马儿需要稳定走势，避免抢口上前，「马力」便有望在末段发劲上前挑战，争取最佳成绩。　

文杰

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