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田泰安「捷足奔驰」「紫辰之星」

马圈快讯
更新时间：18:31 2026-06-22 HKT
发布时间：18:31 2026-06-22 HKT

田泰安昨日策骑「逍遥骑士」赢出其季内第四十二场头马，连赢四个赛马日，手风正顺；周三晚谷草赛事，他骑足九场，届时又有机会增添头马进帐。今晨田泰安收操后表示，希望在煞科前多赢几场头马；今战坐骑实力不弱，其中两匹新胜马「捷足奔驰」和「紫辰之星」应最具争胜机会。

捷足奔腾路合态勇

「捷足奔驰」上仗谷草同程在田泰安胯下，以三个多马位弹甩对手赢马。
「捷足奔驰」上仗谷草同程在田泰安胯下，以三个多马位弹甩对手赢马。

出争第一场五班二千二百米的「捷足奔腾」，上仗竞逐谷草同程，在田泰安胯下采用中段发力跑法，结果愈走愈劲，以三个多马位弹甩对手赢马；周三晚人马再来，田泰安说：「上仗『捷足奔驰』赢在战略运用成功，但末段走势之劲，证明牠确具良好长力；初次赢马后，将有助提升其自信心，即使今仗负磅较上仗多六磅，仍有机会凭路合和态勇之利克服阻力。至于是否采用同一战术，则要与姚本辉研究后，再视乎临场形势决定。」

紫辰之星争取连捷

「紫辰之星」上仗在同程压倒「泰力」赢马。
「紫辰之星」上仗在同程压倒「泰力」赢马。

列阵第九场三班一哩的韦厩「紫辰之星」，上仗在同程压倒「泰力」赢马，田泰安分析今仗机会时说：「早前我替『紫辰之星』在从化试闸，牠轻易后上跑第二名，走势令我感到满意；上仗牠以良好姿态和时间赢马，今次续以佳态迎战，未尝不可争取连捷。」

文杰

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