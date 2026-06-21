马场密探048｜「顺善宝」顺利取胜

方厩的「顺善宝」上仗力拼仅负，季内第三度得亚军，今日继续配莫雷拉跑同程，直路初已岀头，并且率先冲过终点，取得其在港和转投方厩后首场头马。方嘉柏今季头马数字达至六十三场。

练马师方嘉柏在第二场的「顺善宝」在莫雷拉胯下取得季内第六十三场头马，进一步抛离排第二三位的廖康铭和沈集成。

赛后方嘉柏说：「『顺善宝』阵上表现向来准绳，多次表现接近，牠绝对值得这一场头马。今场末段五十米，对我来讲说非常漫长，幸好马儿最终顺利取胜。开缝眼罩对『顺善宝』向发挥有正面的作用，希望牠取胜后，能够学习文静放松去竞跑。」