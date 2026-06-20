艾兆礼「源好运」「翠红」

艾兆礼早前因不小心策骑被罚停赛三日，将于明日复出，他表示停赛期间，与家人一同前往越南度假。如今「充电」完毕，已准备好复出上阵，在马季余下时间，将会全力争取最佳成绩。至于今战坐骑，艾兆礼认为多驹都实力不俗，其中以一对廖厩马「源好运」和「翠红」最具争胜机会。

源好运争取首捷

「源好运」至今只取得一席亚军，尚未赢出头马。

「源好运」自上季服役开始，经常被捧成热门，可是至今只取得一席亚军，尚未赢出头马，不过今次牠列阵第三场四班千二米，艾兆礼认为有望演出进步。「『源好运』今季只是三岁，仍需要时间成熟进步，但其实牠阵上表现并不差，每仗均后上走得接近，反映质素良好。上场拼搏之后，牠复课操练正常，其间两度戴眼罩试闸，都能交出良好走势，所以今次回师季初上名的千二米，自然亦戴眼罩出赛，希望有助竞赛时更为集中，并能发挥出应有潜质，争取在港首场头马。」他说。

翠红增程千四

「翠红」今季大熟大勇，先后取得三冠两亚。

「翠红」今季大熟大勇，先后取得三冠两亚，明日增程跑千四米，艾兆礼说：「此驹今季长期演出稳定，纵使上仗竞逐三级赛未能上名，但早段留后之下，直路上能追回不少失地，过终点时只落后头马两个多马位，演出仍是不差。按牠前两仗跑千二米的走势推算，今次增长二百米绝对合适，冀望牠能有更佳的走势，在末段进一步凭后劲挑战对手，走入前列归来。」

最后，艾兆礼表示「安帝」前仗在二千米后上赢马，可是上场再出走势平平，有可能是赢马一役角逐变化场地，对其特别合适，又可能是上场跑千八米稍为嫌短。今次「安帝」回师二千米，赛前准备充足，希望能跑出水准，倘若临场场地受天雨影响而起变化，将有助提升争胜机会。

文杰