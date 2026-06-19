希威森「怡昌奇兵」「总统辉煌」

周日沙田夏令赛事，希威森将有六匹坐骑列阵，今季他暂时累积廿五场头马，较上季的廿九场少；骑者坦言对成绩未尽满意，胯下坐骑上名次数偏多，却未能顺利赢马，因而影响了头马数字，他希望在马季余下时间全力以赴，争取更多头马，尤其最近个多月未有头马进帐，希望可打破闷局。今期坐骑之中，「怡昌奇兵」和「总统辉煌」将是主要的争胜筹码。

怡昌奇兵争取首捷

「怡昌奇兵」自季中转投桂福特马房后，至今四战得两亚一殿。

出争第二场五班千四米的「怡昌奇兵」，自季中转投桂福特马房后，至今四战得两亚一殿；周日续跑千四米，希威森说：「前仗『怡昌奇兵』尚在千四米仅以短马头位不敌对手跑第二，上仗再跑表现却令人失望，但赛后其操练如常，我亦曾在晨课其间策骑牠操练，马儿走势畅顺，健康并无不妥，而且状态不弱。今次再跑上名路程，希望牠临场发挥出应有水准，可全力收复失地，争取在港及转仓后首场头马。」

总统辉煌有力争胜

「总统辉煌」前仗曾在千四米跑获殿军。

列阵第六场四班千四米的沈厩「总统辉煌」，前仗曾在千四米跑获殿军，周日再跑同程，希威森说；「『总统辉煌』质素尚新，但已在阵上曾跑得接近，相信多操多跑下，表现将愈来愈好；早前我重新过档替其试泥闸，早段留守后列，直路上轻松后上跑第三，走势令我满意，今战牠应以良好状态上阵，倘若维持进度，便有机会走得接近，甚至有力争取胜利。」

此外，希威森表示出战第五场四班千六米的「金驹永腾」，早前在其胯下试泥闸跑第二，表现不俗，显然状态正在冒升；虽然过往牠只曾在谷草和泥地赛上名，但既然尚未在港赢马，尝试在田草赛事上阵或可以带来突破，何况同场具同程赛绩的对手不多，若临场发挥得好，可望走入前列。

文杰