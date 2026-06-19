刘业强因一事暂未能捐血

乡议局主席刘业强议员热爱赛马，和家人多年来在港引入不少马，现时是「铁甲骕龙」、团体马「量子力奇」及「升龙战驹」的马主。香港红十字会刚周三在立法会综合大楼设立流动捐血站，呼吁议员、议员助理及秘书处职员一起参与捐血活动。刘业强原本也打算尽一分力捐血，但填完表格、经红十字会职员细心查询后，才发现因为上月底他曾到加拿大参加女儿的大学毕业礼，因外游关系，暂时未符合捐血资格。

刘业强说：「虽然我这次『不合格』有些遗憾，但我依然想呼吁大家踊跃支持！千万不要低估自己的力量，捐血这件有意义的大事，正是由无数个普通人的参与拼凑而成的。如果你身体健康、符合条件，请代替今天未能捐血的我，挽起袖子、伸出援手。你的举手之劳，真的可以拯救一个生命、一个家庭。」

（相片来源：刘业强Facebook）

陈嘉甜

