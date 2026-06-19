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廖康铭分享生力军操练

马圈快讯
更新时间：12:35 2026-06-19 HKT
发布时间：12:35 2026-06-19 HKT

今季廖康铭是丰收的一季，凭「白鹭金刚」首夺打吡；又以「祝愿」捧走一级赛，现时目标是全力争取冠军。

日前廖康铭在其社交平台分享了一批L字布马在奥运马房沙地练习场踱步的情况，其中包括「神驹」系马主余国贤的一对新兵L511及L512，廖康铭在短片中写上Welcome BB，显然对这一批生力军未来的前景抱有乐观的态度，练者希望各驹进度理想，将来能为马房争取好成绩。

当廖康铭被问及首夺香港冠军练马师荣衔的机会时，他表示自己仍在争标行列中，可是其手上有很多年轻赛驹与新马不会于今季上阵，他会尽量把握旗下马匹，尽力争取更多头马，做好眼前的工作。

L511及L512（相片来源：廖康铭ig）
L511及L512（相片来源：廖康铭ig）

陈嘉甜

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