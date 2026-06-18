英联邦杯「各司其职」冀破「水都艳日」短途赛全胜强势

皇家雅士谷赛期将于周五（6月19日）迎来第四天赛事。当天将会举行两项一级赛，率先上演的英联邦杯（1200米）将云集二十二匹短途佳驷同场较劲，其中「水都艳日」广获视为夺标的大热门。



今届赛事继续吸引了来自多个地区的三岁短途佳驷参赛，牠们均希望尝试终止「水都艳日」连胜五场1000米至1200米短途赛的走势。然而，从「水都艳日」上月在希铎以轻描淡写的姿态扬威沙迪里锦标（1200米二级赛）的表现看来，对手要击败牠恐怕并非易事。



父系出自「星光侠」的「水都艳日」由伯特训练，此前只曾一次在雅士谷上阵，于去年两岁时击败十六匹同龄对手，扬威同场同程的三级赛奥尔巴尼锦标。这无疑也是牠今仗继续伙拍李奇丰争标的一大利好因素。



伯特说：「马儿的表现好得难以置信，做任何事都显得很从容。牠跑毕希铎一战后恢复得很好。牠是一匹超级明星，因此我们对扬威雅士谷充满信心。」



「各司其职」是今仗另一值得关注的焦点赛驹。此驹上仗在希铎作赛时一直望空，约四百米处取得领先，但末段被「水都艳日」超越，最终以三个马位之差取得亚军。「各司其职」今仗改由杜俊诚主辔，预计会较上仗更迟发力冲刺，也有望遇上比希铎一役更为干快的场地，相信会有利牠争胜。



对于莫艾诚的坐骑「流金美骏」来说，快地也是一大争胜优势，而从牠的血统来看，今仗缩程角逐短途赛也适合发挥。「流金美骏」上月在巴黎隆尚出战法国一千坚尼（1600米一级赛）时遇上大烂地，演出乏善可陈，但今仗可望交出截然不同的表现。

岳伯仁强势攻坚

另一方面，岳伯仁曾形容「不世绝才」是他们见过操练时速度最快的马匹。尽管这匹将由莫雅策骑的参赛马经历了一些阻滞及败仗后，似乎已失色不少，但岳伯仁对马儿有如此高的评价，牠或许只是尚未展现出最佳水准。



岳伯仁近期保持强势，马房主力之外的赛驹也能交出佳作，因此今仗同样由他训练的「演化论」（罗敦）及「布鲁塞尔」（韦朗伦）也值得重视。「演化论」今次将首次佩戴眼罩上阵，而「布鲁塞尔」则会首次绑系舌带及佩戴面箍出赛。



美国练马师华特曾于2021年凭「铃儿花」赢得英联邦杯，这位在坚兰设厩的练马师今年将派出「外野捕球」再逐此赛殊荣。葛威法则会派遣「文化名迹」（巴米高）及「琪艳后」（黎景辉）参赛，希望其中一驹能成为此赛举办十一年以来首匹在法国服役的头马。



「精确」于两岁赛季的表现甚佳，惜今年备战在新市场举行的英国一千坚尼（1600米一级赛）时遇上阻滞，导致牠失落该项锦标；不过岳伯仁其后迅速把「精确」的状态提升至巅峰，而马儿翌仗在却拉角逐爱尔兰一千坚尼（1600米一级赛）时也不负所望，于末段赶过步幅阔大的「纯爱」，最终击败该匹以悦目姿态扬威英国一千坚尼的厩侣夺魁。「精确」与「纯爱」将于周五举行的另一项一级赛加冕锦标（1600米）中作第三度交锋，精彩可期。



马会将于周五（6月19日）即时转播英联邦杯赛马日的两项一级赛来港。英联邦杯编为海外赛事第四组第二场，将于香港时间晚上十时零五分开跑；而加冕锦标编为海外赛事第四组第四场，将于香港时间晚上十一时二十分开跑。