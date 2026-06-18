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雅士谷金杯：「北国风」有望捧杯

马圈快讯
更新时间：02:30 2026-06-18 HKT
发布时间：02:30 2026-06-18 HKT

今日英国皇家雅士谷赛期第三天赛事，将编排英国最高荣誉长途大赛雅士谷金杯，今届赛事将有十一驹上阵，以近绩突出的「北国风」、「威仪」和「渔利尽收」三驹最具争胜机会。

岳伯仁马房「北国风」自去年七月至今五战全胜，包括赢出古活杯和圣烈治锦标两场一级赛，岳伯仁谈论到其机会时说：「我们已为『北国风』做足准备迎战，对其目前状态十分满意，不过牠能否应付金杯约四千米路程，大概要跑过后才有答案。不过此马拥有胜任大长途赛事的特质，牠是一匹相当放松的赛驹，今年牠胜出的两场头马，都在出头后放松竞逐，等待对手挑战后，再发力击败牠们。」

另一方面，韦利安近期手风甚顺，自上周三至今已赢出八场头马，但如果他旗下的「威仪」能赢出雅士谷金杯，肯定是今年最重要的胜利；此马在去年圣烈治锦标仅以颈位不敌「北国风」。今仗「威仪」鞍上人杜以晨说：「『威仪』是我在整个雅士谷赛期的最大希望，现时我感到相当兴奋，牠目前状态勇锐，最重要是仍在进步中，即使阵上有时犯错，亦有力交出成绩，我十分期待此赛来临。」

至于上届冠军「渔利尽收」，今季未尝上阵，今战休后初出即要应付大长途赛，将是其一大考验；不过，上届赛事牠以七个马位大胜对手，其后再跑两仗亦顺利赢马，包括去年十月赢出英国冠军长途杯，所以也是今仗的争胜分子。

文杰

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