网上投选「2026 投你所好 - 你最喜爱王者及骑师」

香港赛马会诚邀全港马迷参与「2026 投你所好 - 你最喜爱王者及骑师」选举，由即日起至7月5日（星期日）晚上11时59分，马迷可透过官方网站投选马匹王者及骑师，更有机会赢取丰富奖品。

欢迎各位马迷踊跃投票，支持您喜爱的马匹王者及骑师角逐殊荣，共同见证「你最喜爱王者及骑师」的诞生。



欢迎各位马迷踊跃投票，支持您喜爱的马匹王者及骑师角逐殊荣，共同见证「你最喜爱王者及骑师」的诞生。

欢迎各位马迷踊跃投票，支持您喜爱的马匹王者及骑师角逐殊荣，共同见证「你最喜爱王者及骑师」的诞生。



候选名单如下:

投票编号 你最喜爱王者 你最喜爱骑师 1 嘉应高升 艾兆礼 2 浪漫勇士 巴度 3 其他# 班德礼 4 布文 5 周俊乐 6 霍宏声 7 何泽尧 8 奥尔民 9 潘顿 10 田泰安 其他#



投票人士可选 “其他” 栏并填写候选名单之外而今季曾出赛的马匹王者或骑师。



合资格的投票的人士^均自动参加抽奖*，有机会赢取下列丰富奖品：

头奖 (名额 5个） 每位各得总值港币$5,000指定沙田马场餐饮券 二奖 (名额 5个） 每位各得总值港币$2,000指定沙田马场餐饮券 三奖 (名额 190 个） 每位各得总值港币$200指定沙田马场餐饮券

得票最多的马匹王者及骑师将会当选。抽奖的得奖者名单将于7月10日在星岛日报、英文虎报及官方网站公布。得奖者将于2026年7月24日或之前个别获手机短讯通知领奖详情。



参加抽奖者须年满18岁，并持有效之香港身份证及香港流动电话号码。查询可致电马会顾客服务热线1817或浏览官方网站参阅投票详情、条款及细则。



^须年满18岁，并持有效之香港身份证及香港流动电话号码。



*受有关条款及细则约束。推广生意的竞赛牌照号码：61515 (只适用于抽奖）