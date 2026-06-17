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网上投选「2026 投你所好 - 你最喜爱王者及骑师」

马圈快讯
更新时间：14:30 2026-06-17 HKT
发布时间：14:30 2026-06-17 HKT

香港赛马会诚邀全港马迷参与「2026 投你所好 - 你最喜爱王者及骑师」选举，由即日起至7月5日（星期日）晚上11时59分，马迷可透过官方网站投选马匹王者及骑师，更有机会赢取丰富奖品。

欢迎各位马迷踊跃投票，支持您喜爱的马匹王者及骑师角逐殊荣，共同见证「你最喜爱王者及骑师」的诞生。
欢迎各位马迷踊跃投票，支持您喜爱的马匹王者及骑师角逐殊荣，共同见证「你最喜爱王者及骑师」的诞生。

 
欢迎各位马迷踊跃投票，支持您喜爱的马匹王者及骑师角逐殊荣，共同见证「你最喜爱王者及骑师」的诞生。

欢迎各位马迷踊跃投票，支持您喜爱的马匹王者及骑师角逐殊荣，共同见证「你最喜爱王者及骑师」的诞生。
欢迎各位马迷踊跃投票，支持您喜爱的马匹王者及骑师角逐殊荣，共同见证「你最喜爱王者及骑师」的诞生。

 
候选名单如下:

投票编号

你最喜爱王者

你最喜爱骑师

1

嘉应高升

艾兆礼

2

浪漫勇士

巴度

3

其他#

班德礼

4

布文

5

周俊乐

6

霍宏声

7

何泽尧

8

奥尔民

9

潘顿

10

田泰安
 

其他#


投票人士可选 “其他” 栏并填写候选名单之外而今季曾出赛的马匹王者或骑师。
 
合资格的投票的人士^均自动参加抽奖*，有机会赢取下列丰富奖品：

头奖 (名额 5

每位各得总值港币$5,000指定沙田马场餐饮券

二奖 (名额 5

每位各得总值港币$2,000指定沙田马场餐饮券

三奖 (名额 190 

每位各得总值港币$200指定沙田马场餐饮券

 

 

 

 

得票最多的马匹王者及骑师将会当选。抽奖的得奖者名单将于7月10日在星岛日报、英文虎报及官方网站公布。得奖者将于2026年7月24日或之前个别获手机短讯通知领奖详情。
 
参加抽奖者须年满18岁，并持有效之香港身份证及香港流动电话号码。查询可致电马会顾客服务热线1817或浏览官方网站参阅投票详情、条款及细则。
 
^须年满18岁，并持有效之香港身份证及香港流动电话号码。
 
*受有关条款及细则约束。推广生意的竞赛牌照号码：61515 (只适用于抽奖）

答问题送丰富礼品↓

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