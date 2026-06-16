不会轻言退役 郑俊伟仍「友福」

沈厩「年年友福」上周六赢得季内第三场头马后，马主苏永强接受访问时，指上手练马师郑俊伟曾建议让马匹退役，他本人意欲多留一季，所以才将此马转投沈厩。郑俊伟得知传媒报导后，则另有说法，指可能当时沟通方面有误会，苏先生才出此言。他指自己从未建议让「年年友福」退役，但当时确有其他「友福」系马匹申请转仓，可能令沟通上有误解。的而且确，郑俊伟碍于兵力，既不会无故建议健康正常的马匹退役，即使前属已散仓容厩而有严重足患的「占士德」，至今已十六个月不曾上阵，他也不曾考虑放弃。

「友福」系的小风波已告平息，惟此时此刻，郑俊伟遣「帅帅友福」于周日黄昏赛事田草千四米，一定想以佳绩表明自己斗志，何况郑俊伟只差一场头马，就可达马会的达标要求，搏杀更无悬念。「帅帅友福」去季两捷，开斋一役正是赢同程，添食赢千六米时评65分，今次低两分上阵形势不差。