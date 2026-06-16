马场浮世绘│德班七月让赛配磅出炉
更新时间：16:46 2026-06-16 HKT
发布时间：16:46 2026-06-16 HKT
发布时间：16:46 2026-06-16 HKT
下月四日在南非基维尔马场举行的德班七月让赛，参战马配磅名单已于昨日公布，由于此赛是让赛，加上今届赛事改制，顶磅马负磅升至六十二公斤（约一三六磅），所以名单特别受关注。
当上届冠军「真王子」与及当地明星马「再度遇见」和「八加十八」等相继退出后，月初在金挑战大赛跑第二的「法律顾问」，将负顶磅六十二公斤出赛。
另外，预期为今仗大热的「主要之星」将负五十七公斤（约一二五磅），成为去年「八加十八」之后，历来负此磅出战的三岁马，势将对其争胜构成压力。反而年初以雌马身分捧走好望角打呲的「愿望清单」，则只负五十四点五公斤（约一二○磅），形势十分有利。
文杰
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