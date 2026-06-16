威尔斯亲王锦标：「得令星」撼「监察官」

明日为英国皇家雅士谷的次天赛期，被编为S2-4场的一级赛威尔斯亲王锦标，乃全年最高水准二千米一级赛之一；即使今届只有八驹上阵，但其中多驹曾胜一级赛或在一级赛上名，赛事水准甚高，而最受注目的是去届冠军「监察官」，以及近况大勇的「得令星」。

「监察官」今年踏入五岁，复出即轻易捧走杜拜草地大赛，接着再赢出一场三级赛，倘若牠能卫冕成功，将是继九五年的Muhtarram后，另一连胜此赛的赛驹，而后驹同是由高仕登训练。高仕登说：「随着『监察官』累积更多出赛经验，其竞赛情绪较前稳定，上仗牠在沙丘园出赛时，全程走势平稳，末段鞍上人布宜学要求牠加速时，即交出良好反应，表现出色。我早把此驹目标放在今仗，现时其状态甚勇，但由于『得令星』亦在阵，令卫冕难度增加，但届时必全力以赴。」

法国赛驹「得令星」去年赢出凯旋门大赛，今年复出后再捧走根利锦标和阿加汗四世锦标两场一级赛，如今强势而临，葛威法说：「我一早以今赛作为『得令星』上半年的主要目标，牠今季赢出两场一级赛，表现之佳令我仍感惊讶，此驹将以最佳的身体和心理状态前往雅士谷马场上阵。虽然此驹对上次到英国出赛时大败，但那时牠根本未成熟，未能应付大赛要求，加上该赛形势不利，才未能取得佳绩；反而目前其正值大勇，我和马房团队对今次远征谨慎处理，只要牠在亮相圈时情绪安定，便当具争胜机会。」

文杰