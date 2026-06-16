「幸运派彩」、「烛光晚餐」及L477马主郑则然支持资深练马师徐雨石，以上三匹爱驹都是交由石哥训练。郑则然是资深马主，除了热爱赛马运动外，原来也喜欢听歌，近期他也有留意近年TVB热播的《中年好声音4》。

刚周日晚《中年好声音4》播出，其中参赛者之一郑家声挑战许志安的经典名曲《翻腾》，在演出中完成高难度转身和360度空中翻腾动作，炽热气氛，最终以全晚最高95分首赢MVP。郑则然接受本报记者访问时大赞郑家声表演精彩，郑则然说：「郑家声的跳唱表演令人眼前一亮，我投了他一票。」早前郑则然邀请郑家声入马场，欣赏赛事， 感受赛马刺激紧张气氛。

陈嘉甜