巴度孖希威森三亚打球

本周三没有马跑，不少骑练都趁空档出外小休充电，其中热爱打哥尔夫球的巴度和希威森以及两人的太太一起前往中国三亚打球。巴度周日卜定「观万物」、「博爱先锋」等驹；希威森则卜了「海钻石」、「总统辉煌」、「本领多好」等驹。

奥尔民和家人、田泰安和家人均前往泰国，奥尔民有分享他和儿子在泰国打哥尔夫球的相片。另外，布浩荣与女友高丹蕾则去了越南渡假。

奥尔民（相片来源：奥尔民ig）

奥尔民和家人泰国打golf。（相片来源：奥尔民ig）

希威森（左）及巴度（相片来源：希威森ig）

陈嘉甜

