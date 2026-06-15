吕健威出席儿子硕士毕业典礼
更新时间：16:00 2026-06-15 HKT
发布时间：16:00 2026-06-15 HKT
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正所谓虎父无犬子，冠军级练马师吕健威的儿子Vincent可算文武双全，Vincent最近完成城市大学的工商管理硕士课程，吕健威日前出席儿子的硕士毕业典礼。从Vincent在其社交平台分享的相片所见，吕健威望著Vincent的眼神充满慈爱，相信练者以儿子为荣。Vincent现时是吕厩的策骑员，是父亲吕健威的好帮手。
吕健威刚周末沙田赛事凭「百胜威龙」、「巴闭精」和「樱花酒杯」连中三元，交出理想的成绩，本周日吕厩派出不少实力马应战，力争佳续。
陈嘉甜
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