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四位华将今早操马 黄智弘操城城爱驹

马圈快讯
更新时间：13:15 2026-06-15 HKT
发布时间：13:15 2026-06-15 HKT

本周三休战，不少骑练都趁空档离港出外渡假，今早沙田晨课较为淡静，但见四位华人骑师非常勤力，一早到场紧守岗位，未有放假。

四位到场开工的骑师分别有：黄智弘操天王郭富城的「舞林宝典」（J060)及「星运少爵」(H459)；黄宝妮操「北海盗」(H233)、「澳华发发」(K467)、「嘉应奇兵」(J391)；梁家俊操「凯旋王者」(K240)；袁幸尧操「劲大威猛」(H450)，够晒落力。

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陈嘉甜
 

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