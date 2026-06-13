马场密探048｜「百胜威龙」冷门连捷

吕健威马房今晚排岀强阵，赛前练马师王赔率更是大热门，其第三场参战马「龙之悦」跑第三，接着第六场凭「百胜威龙」在奥尔民力策下压倒大热门「华丽再赢」以十三倍独赢胜出，该驹顺利取得冷门连捷，至于「威龙」系马则赢得第七场头马。

吕健威今日凭「百胜威龙」和「巴闭精」起孖，包办第六口孖宝。

吕健威说：「『百胜威龙』连赢两场，马性忠心，若非牠的健康曾经有事，应该一早交出好成绩。『百胜威龙』今场负一三五磅重，我都有点担心，始终牠是前置马，负重磅可能构成阻力。此马的蹄甲曾经有事，今日场地松软，对此马较为有利。至于『巴闭精』是一匹好马，牠在进步中，希望牠下季更进步，牠跑完今场后，大有机会歇暑，性能性方面，应可跑更长途程。」